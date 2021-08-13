محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء اليونان

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة.. أعرب خلاله عن شكره للدعم الذي تواصل دولة الإمارات تقديمه إلى بلاده، ومساعدة المتأثرين من حرائق الغابات وتوفير احتياجاتهم الضرورية، إضافة إلى مساهمتها في إخماد الحرائق التي تشهدها عدد من مناطق اليونان.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي تضامن دولة الإمارات مع اليونان في مواجهة الظروف الصعبة التي تشهدها إثر الحرائق التي تجتاح عدداً من المناطق. كما جرى خلال الاتصال بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر بشأنها.