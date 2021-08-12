«محمد بن خالد لأجيال المستقبل» تناقش أهمية «الحلم» لدى الشباب

العين (وام)

استضافت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، المخرج الإماراتي عامر سالمين المري من خلال الجلسة الحوارية الافتراضية «ابنِ حلماً.. فيبنيك الحلم» تزامناً مع اليوم العالمي للشباب، بالتعاون مع لجنة «محور الشباب ورؤى الخمسين» بمركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي.

وأكد المخرج عامر سالمين المري على أهمية الحلم لدى الأطفال والشباب، وأن التمسك بالأحلام هو أول خطوة في سبيل تحقيق الأهداف. كما تطرق لفيلم «عاشق عموري» الذي يطرح موضوعاً مهماً عن ضرورة تشجيع المواهب اليافعة، وتغيير نظرة الأهل للرياضة وكرة القدم، وبما لا يتعارض مع الدراسة والتفوق فيها. ونوّه إلى دور الأهل في اكتشاف وبناء مواهب أبنائهم وتهيئة وإعداد البيئة التربوية المحفزة التي متى توفرت ستؤسس لموارد بشرية مستقبلية متوازنة فاعلة وإيجابية، مشيراً إلى أن الإمارات هي دولة حاضنة للموهبة، وتعمل على تعزيز الطموح وتنمية شخصية الطفل، لبناء مستقبله، وتساهم بدعم الأطفال والشباب نحو تحقيق أحلامهم عبر برامج متقدمة.

جدير بالذكر أن الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، قد أطلقت أكاديمية الحلم والسعادة منذ عام 2020 ضمن خطط مدرسة محمد بن خالد آل نهيان للأجيال إحدى مؤسسات الشيخة شما، التي تركز على الاهتمام بأحلام الأطفال ومتابعتها لبناء الطموح المستقبلي لتحقيقها.