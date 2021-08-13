محمد بن راشد ومحمد بن زايد لشباب الإمارات: واثقون بقدراتكم والمستقبل بين أيديكم

دبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن الإمارات ستظل الحاضنة لأحلام شباب الوطن وطموحاتهم والمنصة الأعظم لإطلاق قدراتهم. مجدداً الثقة بهم وبأن المستقبل بين أيديهم والبلاد أمانة لديهم.

وقال سموه، في تغريدة على موقع «تويتر» أمس: «في اليوم العالمي للشباب نقول لشباب الإمارات.. المستقبل بين أيديكم.. وبلادنا أمانة عندكم.. والإمارات ستبقى الدولة الحاضنة لأحلامكم وطموحاتكم.. والمنصة الأعظم لإطلاق قدراتكم».

كما عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن فخره واعتزازه بالشباب، مؤكداً ثقته بقدرتهم على العطاء والابتكار وتجاوز التحديات لمواصلة المسيرة نحو مستقبل أكثر تقدماً وإشراقاً للأجيال المقبلة.

وقال سموه، في تغريدة على موقع «تويتر»: «في اليوم العالمي للشباب.. نفخر ونعتز بأبنائنا ونثق بقدرة الشباب على العطاء والابتكار وتجاوز التحديات ومواصلة مسيرتنا نحو مستقبل أكثر تقدماً وإشراقاً للأجيال المقبلة».