علي الشامسي: الإمارات نموذج ملهم في تمكين الشباب

أبوظبي (وام)

أكد معالي علي محمد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن دولة الإمارات تجاوزت مرحلة دعم الشباب إلى مرحلة تعزيز روح القيادة والمسؤولية لديهم، وإشراكهم في كافة المجالات الحيوية، وفي عملية صنع القرار كعنصر فاعل ومؤثر في تعزيز وترسيخ مسيرة التطوير والتنمية، وقادر على قيادة التغيير الإيجابي وصناعة المستقبل.

وقال معاليه في تصريح له، بمناسبة يوم الشباب العالمي الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام: إن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً ملهماً في ممارسات بناء قدرات الشباب وتمكينهم، وخلق الفرص أمامهم لتوظيف مهاراتهم وخبراتهم لخدمة وطنهم والعالم، من خلال مساهمتهم في صياغة تصورات وسياسات وحلول للتحديات، ومشاركتهم في تحقيق الإنجازات الاستباقية والنوعية محلياً وعالمياً. وأضاف الشامسي أن الاستثمار في الشباب كان ولا يزال من أولويات الدولة، باعتبارهم الثروة الحقيقية لمسيرة التنمية المستدامة وصناعة المستقبل.