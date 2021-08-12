عبدالله آل حامد: نؤمن بدور الشباب في الارتقاء بمنظومة القطاع الصحي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي في يوم الشباب الدولي على الاهتمام البالغ الذي تحظى به فئة الشباب لدى القيادة الرشيدة، التي تؤمن بأن الشباب هم الركيزة الأساسية لبناء الأوطان، وبسواعدهم تتحقق الإنجازات، مشيراً إلى أن ما وصل إليه الشباب الإماراتي من مكانة متميزة في الدولة كانت حصيلة تلك الأسس التي رسخها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والذي بدأ مسيرة تمكين الشباب وتعزيز مساهماتهم في خدمة المجتمع والدولة، وفي ظل قيادتنا الحكيمة، والتي كان لها الفضل في تمكين تلك الشريحة الأكبر من المجتمع، لتحصد جل اهتمام قيادتنا الرشيدة، احتفاءً بهم، وتسليط الضوء على قضايا هذه الفئة الكبرى من المجتمع الإماراتي. وأضاف معاليه أن القيادة الرشيدة مضت على «نهج زايد»، وحرصت على توفير البيئة الداعمة التي تمكنهم من المساهمة الفاعلة في رفعة الوطن في شتى المجالات لصنع مستقبلٍ مشرق، وتسليحهم بالعلم والقيم التي ترتقي بإمكانياتهم وإسهاماتهم، ونحن في القطاع الصحي نؤمن بدور الشباب في الارتقاء بمنظومة القطاع الصحي في الإمارة، حيث ندعوهم للانضمام للجيل الواعد من الكفاءات والخبرات الشابة التي ستضيف المزيد على القطاع الصحي للمضي به قدماً لرسم ملامحه وفق الأهداف الطموحة المنشودة.