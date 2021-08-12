فارس المزروعي: الإمارات تعتز بإنجازات الشباب

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي عن اعتزاز دولة الإمارات العربية المتحدة بمسيرة شباب الوطن وطاقاتهم الإيجابية والابتكارية وأفكارهم الإبداعية، والتي عززت تحقيق الإنجازات في مسيرة الخير والعطاء التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.

وأوضح معاليه في كلمة بمناسبة اليوم الدولي للشباب، والذي يصادف 12 أغسطس من كل عام أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وانطلاقاً من إيمانها بإمكانات الشباب وجهودهم الرائدة في ترسيخ مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع فتحت لهم المجال للإبداع والتطوير، وتقديم أفكار ومقترحات انعكست إيجابياً في الارتقاء بالعمل الشرطي والأمني، والذي يشهد رؤية استشرافية مستقبلية وتطويرية.

وأشار إلى أن شرطة أبوظبي تواصل دورها مع مختلف الجهات الحكومية في الاهتمام بالشباب، وعملت على إطلاق مجلس شباب شرطة أبوظبي، والذي أتاح لهم الفرصة لاستيعاب أفكارهم وأطروحاتهم ومبادراتهم ودراستها، وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق، وتحفيزهم على المزيد من العطاء وتقدير تلك الإنجازات، إلى جانب ما يؤدونه في مختلف المواقع، حيث كان لهم الدور المشرف في المشاركة في تطور مسيرة العمل الأمني والخدمي الذي تقدمه شرطة أبوظبي.