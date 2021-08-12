محمد العلي: «تريندز» يسعى لتمكين الباحثين الشباب

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»، إن المركز يعتبر حاضنة عالمية للباحثين الشباب، ويوليهم أهمية قصوى، باعتبارهم قادة المستقبل وعماد الأوطان، والأكثر قدرة على الابتكار والعطاء وقيادة عملية التنمية المستدامة.

وأكد العلي، أن «تريندز» يسعى جاهداً إلى تمكين الشباب على مستوى العالم في مجال البحث العلمي، عبر تبنِّيه استراتيجية مستدامة.

وأشار إلى أن المركز أطلق مؤخراً مبادرة «برنامج الباحثين الشباب» الهادفة إلى تشجيع شباب الباحثين والطلاب في الجامعات على كتابة الأبحاث العلمية، ليقوم المركز بدوره بنشر هذه الأبحاث والدراسات التي يقوم الشباب بإعدادها.