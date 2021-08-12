«التربية»: 123 منفذاً بالدولة لبيع الزي المدرسي الموحد

إبراهيم سليم (أبوظبي)

حددت وزارة التربية والتعليم أسعار ومنافذ بيع الزي المدرسي الموحد للعام الدراسي 2021 - 2022، بإجمالي 123 منفذاً على مستوى الدولة، وتتولى عملية البيع 6 مؤسسات رئيسة وشركات تمتلك عدداً كبيراً من الفروع التابعة لها.

وشملت منافذ البيع «مؤسسة دار خنجي للأزياء، ومؤسسة المسعود برستيج للخياطة، وشركة صناعات الإمارات، وشركة الإمارات يونيفورم، ومصنع في أي بي للخياطة والأزياء الوطنية وخياطة البدلات العسكرية، وشركة المقص الفني».

بالإضافة إلى منافذ البيع، وفرت بعض المؤسسات خدمة البيع عبر التطبيقات الذكية الخاصة بها على الهاتف، حيث يمكن للأهل الاختيار في أي وقتٍ والتوصيل بعد يوم كحد أقصى، وطريقة الدفع عند التسلم.

الاسعار

وحددت الوزارة أسعار الزي الموحد في جميع منافذ البيع كالتالي: أولاً، بالنسبة لرياض الأطفال من الذكور، طقم مكون من قطعة واحدة «قميص، بنطلون أو شيرت، جاكيت رياضة، قميص رياضة، وبنطلون رياضة»، بإجمالي بإجمالي 168 درهماً.

وبالنسبة لرياض الأطفال من الإناث، الطقم المكون من «قطعة واحدة: «فستان قابل للفصل، جاكيت رياضة، قميص رياضة، وبنطلون رياضة» بإجمالي 157 درهماً.

ثانياً، الحلقة الأولى، بالنسبة للذكور يتكون الزي من قطعة واحدة «قميص، بنطلون، جاكيت رياضة، قميص رياضة، وبنطلون رياضة» بإجمالي 181 درهماً لإجمالي الطقم، أما بالنسبة للحلقة الأولى من الإناث فيتكون من «قميص، مريول، جاكيت رياضة، قميص رياضة، وبنطلون رياضة» بإجمالي 181 درهماً.

ثالثاً، بالنسبة للحلقة الثانية للإناث، يشمل «قميصاً، مريولاً، جاكيت رياضة، قميص رياضة، وبنطلون رياضة» بإجمالي 197 درهماً، أما بالنسبة للحلقة الثانية من الذكور فإن الطقم المكون من قطعة واحدة لكل من «قميص، بنطلون، جاكيت رياضة، قميص رياضة، وبنطلون رياضة» بقيمة إجمالية 197 درهماً.

رابعاً، بالنسبة للحلقة الثالثة «إناث»، الزي مكون من تنورة وقميص وجاكيت، بإجمالي 221 درهماً، وجاكيت رياضة، وقميص رياضة وبنطلون رياضة بإجمالي بإجمالي 110 دراهم.

والزي الخاص بطلبة الثانوي ذكور والمكون من «بنطلون رياضة وجاكيت رياضة، وقميص رياضة وقميص مدرسي، وبنطلون مدرسي»، بإجمالي 230 درهماً.