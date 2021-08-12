«كهرباء الشارقة»: توصيل التيار لـ 2023 مشتركاً خلال النصف الأول

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة توصيل خدمات الكهرباء لـ 2023 موقعاً، خلال النصف الأول من العام الحالي 2021 من مختلف الفئات السكنية والصناعية والتجارية والحكومية والزراعية على مستوى مدينة الشارقة، وذلك في إطار سعي الهيئة لتلبية طلبات توصيل الكهرباء في أسرع وقت وفق أفضل نظم الأمن والسلامة، وذلك مقابل توصيل الكهرباء لـ953 موقعاً، خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة تجاوزت 100%. وأوضح الدكتور المهندس حسن الزرعوني مدير إدارة خدمات الكهرباء، أن الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تعمل على تقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة، وتطوير الأداء وتطبيق أفضل الممارسات للتيسير على المتعاملين.

حسن الزرعوني

وأضاف أنه خلال الربع الأول من العام الحالي تم توصيل الكهرباء لـ 960 مشروعاً، بينما تم خلال الربع الثاني توصيل التيار الكهربائي لـ 1063 موقعاً، وتركيب 4843 عداداً كهربائياً، وتشغيل 158 محولاً في مدينة الشارقة، وذلك بعد التفتيش واستيفاء كافة إجراءات الأمن والسلامة، حرصاً من الهيئة على تقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة والتيسير عليهم.

وأشار إلى أن الزيادة في أعداد المستفيدين الذين تم توصيل التيار الكهربائي لهم في مختلف القطاعات، خلال النصف الأول من العام الحالي، جاء نتيجة النهضة التي تشهدها إمارة الشارقة في المجالات كافة، والتوسع في المشاريع التطويرية.

وأشار إلى أن الهيئة تحدد تاريخ التوصيل لأية منشأة بناء على الأحمال، ويتم إعطاء الأولوية للمشروعات السكنية، ويتم حالياً توفير المحولات والمواد اللازمة للتوصيل، ووضع جدول زمني للتوصيل لأية طلبات تم تسلمها.

وأكد الدكتور المهندس حسن الزرعوني، مدير إدارة خدمات الكهرباء، أنه تم توصيل وتشغيل التيار الكهربائي، وفق أفضل المواصفات التي تحقق الأمن والسلامة، كما تم توفير عدد من القنوات للتواصل مع المتعاملين، وتلبية متطلباتهم، والتي شملت مراجعه إدارة خدمات الكهرباء، أو التواصل عن طريق الهاتف على الرقم 065021133 أو من خلال واتس آب على رقم 065021576 أو عن طريق البريد الإلكتروني esd@sewa.gov.ae.

وأشار إلى أن آلية توصيل الكهرباء للمنشآت تبدأ بالتقديم من قبل صاحب المنشأة على طلب توصيل خدمة الكهرباء في إدارة خدمات المشتركة، بعدها تحوّل الطلب للجهة المختصة لدى الهيئة لدراسة المشروع، وذلك عن طريق تحديد نقطة التغذية المرجحة لتزويد المنشاة للكهرباء، والقيام بزيارة ميدانية من قبل مهندس الدراسات مختص لمعاينة الموقع ولآخذ القياسات المطلوبة، وذلك لعمل تقرير نهائي لاحتياجات المنشأة من المواد (العداد- حجم وطول الكابل)، والذي يحدد بناء على الحمولة المطلوبة، وبعد نقطة التغذية المرجحة عن المنشأة بعدها يقوم صاحب المنشأة باستيفاء جميع الرسوم المطلوبة، بعد احتساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت، وتكلفة المواد وبعد دفع الرسوم واستكمال 80% من مرحلة إنجاز المشروع. يتم التقديم من قبل مقاول شركة كهرباء مرخص لدى الهيئة على طلب تفتيش موقع إلكترونياً، وذلك للتأكد من سلامة التسليكات والتوصيلات الكهربائية ومطابقتها لمواصفات والاشتراطات الهيئة في المنشأة بعد اجتياز المشروع للفحص الميداني يتم إصدار شهادة فحص مبدئي، والتي تخول صاحب المنشاة لتركيب العداد الكهرباء، وتمديد الكابل وصولاً لمرحلة تشغيل الخدمة في الموقع.