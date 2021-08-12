100 طالب جامعي يتدربون عن بُعد في محاكم رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أن الدائرة لم تتوقف عن تدريب الطلبة الخريجين على الرغم من تحديات الفيروس المستجد كوفيد-19، بل واصلت تقديمها هذا الجانب وذلك لتعريف الطلبة بطبيعة العمل، وربط التعليم النظري بالتطبيق العملي في بيئة العمل، وإنهاء ساعات التدريب الميدانية المقررة عليهم من جامعاتهم.

أحمد محمد الخاطري

وأشار إلى أن الدائرة اعتمدت عدداً من الأنظمة المتبعة في مجال التدريب والتعليم، ابتداء من التدريب المباشر الواقعي وبعدها التدريب «عن بُعد» ولغاية اتباع منظومة التدريب الهجين، الذي يتيح للطلبة خيارات متعددة لمواصلة مجال التدريب العملي والميداني دون توقف، وتمكنت الدائرة منذ بداية العام ولغاية شهر يوليو الماضي من تخريج 3 دفعات لطلبة الجامعات والكليات في الدولة، والذين بلغ عددهم نحو 100 طالب وطالبة، وإنجازهم معدل 7840 ساعة تدريبية، عبر تأهيلهم بنظام التدريب عن بُعد ومن ثم نظام التدريب الهجين الذي يمكّن الطالب من إنجاز البرنامج التدريبي عن بُعد وفي مقر الدائرة.

وأشار إلى أن هذا النظام يتمثل في 60% تدريباً واقعياً في مقر الدائرة، مقابل 40% تدريباً افتراضياً عن بُعد، ومن الممكن تغيير ما بين نسبة الحضور وعن بُعد، بناء على التخصص العلمي، وموافقة الجامعة مع مراعاة ظروف الطالب، مما أسهم النظام في توفير فرصة التدريب لجميع الطلبة والتعلم المستدام، وتلبية احتياجات التدريب، موضحاً أن الطلبة المعنيين بالجانب التدريبي تمكنوا من الحصول على التدريب والتعليم بشكل متنوع من خلال التدريب الميداني النظري والتطبيق المباشر، والتدريب افتراضياً باستخدام برنامج «مايكروسوفت تيمز».

وأشار إلى أن عدد المتدربين «عن بُعد» بلغ 78 متدرباً وفي مقر العمل 11 متدرباً والهجين 11 متدرباً، في 8 تخصصات متنوعة وهي القانون وتخصص مالية ومصرفية، وإرشاد أسري مجتمعي، والوسائط المتعددة، وترجمة، وعلم الاجتماع، وتقنية المعلومات وأمن المعلومات.

وذكر أن الطلبة المتدربين يتبعون إلى 6 جامعات، تمثلت في جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة الشارقة وعجمان والجامعة الأميركية في رأس الخيمة والكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية وكليات التقنية العليا.

وأشار إلى أنه منذ بدء جائحة فيروس كورونا «كوفيد- 19»، ولغاية نهاية العام الماضي 2020م، درّبت المحاكم 85 طالباً وطالبة من مختلف التخصصات العلمية والجامعات في الدولة.