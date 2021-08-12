شرطة رأس الخيمة: نحرص على سلامة مستخدمي الطرق

رأس الخيمة (وام)

أكد العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، حرص شرطة رأس الخيمة على دعم سلسلة المشاريع التنموية التي تنفذها الدولة في الإمارة، وخاصة مشاريع تطوير البنية التحتية والطرق لتعزيز استدامتها، وضمان سلامة وأمن جميع مستخدمي طرق الإمارة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية ميدانية، للاطلاع على خطط تطوير الهندسة المرورية في مختلف طرق إمارة رأس الخيمة، وخصوصاً الطرق الخارجية، منها حيث شملت الجولة الطريق الدائري وبالتحديد الجسر الفولاذي وبعض المناطق الشمالية، مثل منطقة غليلة ومنطقة الحاير رشهم والجير، رافقه خلال الزيارة العميد أحمد سعيد النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، وفريق من قسم الهندسة المرورية في إدارة المرور والدوريات، وذلك تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى ضبط أمن الطرق مرورياً. وأوضح العميد الحميدي أن الهدف من هذه الجولات تنفيذ خطط متقدمة لتطوير الهندسة المرورية في الإمارة، من خلال إجراء جولات ميدانية تفقدية لمختلف طرق الإمارة، والعمل على إعادة هندستها المرورية، وتطوير خدماتها بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.