"الصحة": تقديم 42,503 جرعات من لقاح "كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 42,503 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

بذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 17,288,318 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 174.80 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.