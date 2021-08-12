محمد بن زايد: نفخر بأبنائنا ونثق بقدرة الشباب على العطاء

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، عن فخره واعتزازه بأبناء الوطن.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "في اليوم العالمي للشباب.. نفخر ونعتز بأبنائنا ونثق بقدرة الشباب على العطاء والابتكار و تجاوز التحديات ومواصلة مسيرتنا نحو مستقبل أكثر تقدما وإشراقا للأجيال المقبلة".