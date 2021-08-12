الطقس رطب مع رياح مثيرة للغبار

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس رطب على السواحل، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، يكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتتكون بعض السحب الضعيفة على الجبال بعد الظهر.

وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 10 إلى 20 كلم/س تصل إلى 35 كلم/ س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم غد الجمعة رطباً على السواحل، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 كلم/س تصل إلى 40 كلم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

ويشهد يوم بعد غد السبت طقساً رطباً على السواحل، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً صحواً إلى غائم جزئياً مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 10 إلى 20 كلم/س تصل إلى 40 كلم/س مع السحب.. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع أن يشهد يوم الأحد المقبل طقساً رطباً صباحاً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً خاصة على الجبال بعد الظهر.. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 10 إلى 20 كلم/ س تصل إلى 35 كلم/س والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.