«برجيل الطبية» تفتتح قسم العلاج الإشعاعي

أبوظبي (وام)

أعلنت «مدينة برجيل الطبية» في أبوظبي افتتاح قسم العلاج الإشعاعي الشامل الذي تبلغ مساحته 1.200 متر مربع، وذلك بعد استيفاء المتطلبات اللازمة للترخيص من دائرة الصحة في أبوظبي، وبذلك يمكنها تقديم إجراءات جديدة ومتطورة من العلاج الإشعاعي الآمن لمرضى السرطان على مستوى الدولة.

وقال الدكتور إبراهيم أبو غيدا رئيس قسم العلاج الإشعاعي للأورام في مدينة برجيل الطبية: «يحتاج ما بين 50% و 60% من مرضى السرطان إلى العلاج الإشعاعي كجزء من علاجهم، ومع التقدم الكبير في الأساليب العلاجية والجراحية أصبح السرطان مرضاً مزمناً أكثر من كونه مرضاً خطيراً، أي لم يعد مرضاً قاتلاً بالضرورة وينبغي أن نسعى لتقديم أفضل النتائج، وتخفيض السمية والآثار الجانبية والسلبية المحتملة لمختلف الأساليب العلاجية، وعلى رأسها العلاج الإشعاعي، لذا نعتمد في قسم العلاج الإشعاعي للأورام على أحدث الأجهزة ومهارات فريق من الخبراء، ونسعى دائماً لاتخاذ خطوات وإجراءات إضافية لنقدم للمريض أفضل نتيجة ممكنة».