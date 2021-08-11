إغلاق 5 مؤسسات خالفت الإجراءات الاحترازية في دبي

آمنة الكتبي (دبي)

أغلقت بلدية دبي، خلال الأسبوع الجاري 5 مؤسسات بسبب عدم الالتزام بأوقات الفتح وبشروط التنظيف والتعقيم، والاكتظاظ، وعدم ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الجسدي، وبحسب التقرير اليومي للبلدية للرقابة على المؤسسات، تمت مخالفة 8 مؤسسات، بسبب عدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية ولمخالفة التعليمات الخاصة باستخدام المواد الكيميائية ونوعية المواد المستخدمة.

ويتابع مفتشو بلدية دبي يومياً جميع الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، وتتضمن اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في تلك المؤسسات، من أبرزها التباعد الجسدي، وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات، والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، وتقوم بلدية دبي بمتابعة هذه الإجراءات، من خلال التفتيش للتأكد من الالتزام بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة، وفقاً للضوابط المعمول بها لديها. كما يقوم مفتشو بلدية دبي بالتدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، والتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء التسلم والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم.

كما تدقق البلدية على مختلف المؤسسات الغذائية في الإمارة باختلاف أنشطتها، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في الصالونات الرجالية والنسائية، وصالونات الأطفال.