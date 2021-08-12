«شباب الإمارات»: الريادة العالمية هدفنا

ناصر الجابري وخلفان النقبي (أبوظبي)

يمثل الشباب أولوية دائمة للقيادة الرشيدة، والتي أولت الجيل الجديد اهتماماً خاصاً، تجسد من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج والتي استهدفت صقل مهاراتهم وتنمية خبراتهم وغرس القيم النبيلة والخصال الحميدة، وهو الأمر الذي انعكس على تنافسية شباب الإمارات، والذين وصلوا إلى الريادة العالمية في العديد من المجالات العلمية والمعرفية، بوجود الاهتمام والمتابعة المستمرة والقناعة المطلقة بدورهم المحوري في مختلف القطاعات.

ووفقاً لإحصاءات المؤسسة الاتحادية للشباب، فإن الدولة تضم 15 مركزاً متخصصاً للشباب بمساحات واسعة، لإقامة الفعاليات والأنشطة الشبابية وللاستفادة من الإمكانيات المتاحة لاستغلالها في المسارات المهنية والدراسية للشباب، كما توجد حالياً 35 مبادرة قائمة لخدمة الشباب ودعم شؤونهم وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، بما يتوافق مع اهتماماتهم، و7 مجالس محلية للشباب بإجمالي أعضاء يصل إلى 111 شاباً، فيما يبلغ عدد المجالس الوزارية للشباب 14 مجلساً، بينما تضم الدولة 81 مجلساً مؤسسياً للشباب بمشاركة 934 عضواً، إضافة إلى مجلسين عالميين للشباب لتمثيل شباب دولة الإمارات من المبتعثين والموجودين في الخارج، حيث تلعب مجالس الشباب دوراً هاماً لتمكين الشباب من أدوات استشراف المستقبل لمواجهة التحديات وتعزيز ممارسات المواطنة الصالحة.

وبينت الإحصاءات، عقد ما يزيد عن 500 ساعة للاستماع لتحديات الشباب في المجالات كافة، من خلال مبادرة «حلقات شبابية»، بينما بلغ عدد المستفيدين من المبادرة أكثر من 25 ألفاً من الحضور والمشاركين، حيث تعد المبادرة منصة شبابية حوارية تنظم بصورة دورية في مواقع مختلفة، ويتم فيها عرض أفضل الممارسات ومناقشة أهم الموضوعات ذات العلاقة بالشباب وتطلعاتهم والتحديات التي يواجهونها.

سارة فلكناز

دولتنا الشابة

وقالت سارة فلكناز، عضو المجلس الوطني الاتحادي: تحتفي دولة الإمارات هذا العام بيوم الشباب الدولي وهي أكثر شباباً وازدهاراً وتقدماً، فهي تحتفل أيضاً بمرور 50 عاماً على تأسيسها، خمسون عاماً تحققت خلالها كل النجاحات الممكنة والمستحيلة في مختلف المجالات، حتى أصبحت دولتنا الشابة الفتية تحتل مكاناً رائداً ومهماً وحيوياً في العالم، وتمتلك ثقلاً كبيراً في الساحة الدولية بفضل استثمارها الناجح في تعزيز قدرات شبابها وتأهيلهم وصقل قدراتهم بالعلم والمعرفة.

وأضافت: ومما لا شك فيه أن جهود الدولة في تمكين الشباب تعد جهوداً استثنائية فريدة من نوعها، بداية بالدعم اللامحدود من القيادة للشباب والاهتمام برعايتهم وتعليمهم وفق أعلى وأرقى المستويات العالمية، وابتعاث شباب الوطن لتلقي التعليم وتعزيز قدراتهم في أفضل الجامعات العالمية، مروراً بتعيين معالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب وهي في عمر 22 لتصبح أصغر وزيرة في العالم، وهو ما يؤكد توجهات القيادة ورؤيتها الحكيمة نحو تمكين الشباب ومنحهم الثقة الكاملة لتحمل المسؤولية في العديد من المواقع، كما جاء قرار مجلس الوزراء بإنشاء المؤسسة الاتحادية للشباب في 2018، كنقلة نوعية في مرحلة تمكين الشباب وتبني الحكومة مبادرات الشباب وأنشطتهم، وتعزيز عملية الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وإشراكهم بشكل مؤثر في عملية التنمية والتطوير في المجالات كافة.

وأشادت فلكناز بكافة الجهود الكبيرة التي قدمتها الدولة لتمكين الشباب وإطلاقها العديد من المبادرات ومنها الحلقات الشبابية التي تعتبر منصة لإدارة حوارات ثنائية مباشرة بين الشباب والحكومة والقطاع الخاص ورواد عالميين في المجالات كافة، وكلنا ثقة في أن القيادة الحكيمة للدولة ستستمر في تقديم الدعم اللامحدود للشباب في مختلف المجالات، ولكن ينبغي على شباب الوطن أن يتسلحوا جيداً بالعلم والمعرفة وأن يكونوا على قدر المسؤولية حتى يلبوا طموحات وتوقعات القيادة الرشيدة، وأن يؤكدوا دوماً أنهم جاهزون لتحمل المسؤولية وعلى قدر الثقة التي أوليت لهم.

محمد الكشف

عتاد الوطن

ومن جهته قال محمد الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي: دولة الإمارات، ولله الحمد، منذ اللبنة الأولى في قيامها واهتمام بانيها، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والحكام المؤسسين بتكوين دولة استثنائية، كان نصب أعينهم شبابها بمختلف الجنسين الذين هم عتاد هذا الوطن، وكانت أولوية توفير التعليم والرعاية الصحية وفتح آفاق لتطوير المجتمع الإماراتي ككل برؤية الدولة المستقبلية وكيف سوف تبنى بسواعدهم، ومن ذلك الحين لم يمر علينا يوم واحد منذ انطلاق البناء، إلا ونشعر بالاهتمام الدائم والدعم اللامحدود من القيادة، وهنا نلمس الحكمة والكلمة الملهمة في ما تقوم به الدولة من رعاية كاملة لشباب اليوم، ونفخر بشواهد هذا الاهتمام التي عانقت الفضاء، فطموح الشباب اليوم لا حدود له، وهو نتاج ملموس من اهتمام بمراكز الشباب وتطوير وتدريب طاقاتهم وخلق فرص لهم للبحث عن ما يفيد الدولة ومجتمعهم، فشباب اليوم متسلحون بقوة العلم والمعرفة، ساعون لرد الجميل.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تعد تحدياً حقيقياً يحتاج من كل الشباب الثقة الملموسة، والتي أوصي الشباب بها، فالتحلي بالحلم والاستماع للرأي السديد والتمسك بالهوية الوطنية بطبعها المتسامح والروح التي تنشر السلام والمعرفة التي يحتاجهم الوطن فيها للعمل كأسرة واحدة، مشدداً على أهمية الطموح وصناعة المستقبل والتمسك بالأمل وخلق مساحة للأعمال التطوعية والاهتمام بالأسرة ورسم صورة الإمارات لمن يأتي بعدهم.

5 مقترحات تعزز دور الشباب

كما حدد عدد من الشباب 5 مقترحات لتعزيز دورهم خلال الفترة المقبلة، وتتمثل في تعزيز مهارات الحوار لدى الشباب وتقديم الحلول المستدامة لشؤونهم، وتشجيع الشباب على الانخراط في الفرص الجديدة الاقتصادية المتاحة حالياً، وتقديم برامج مهنية متخصصة في التخصصات المستقبلية، وإطلاق منصة تفاعلية لاستقبال أفكار الشباب، وإقامة ملتقى سنوي يجمع الجهات المختلفة بالمتميزين من الشباب.

فاطمة خرباش

وقالت فاطمة غالب خرباش: لم تدرك دولة الإمارات أهمية شبابها فحسب، بل شجعتهم على المشاركة الفعالة في عمليات صناعة القرار وخلقت برامج القيادة لتعزيز مهاراتهم في مختلف القطاعات والمجالات، واليوم يخطو الشباب الإماراتي خطوات واسعة لتغيير العالم من حولهم في ظل وجود قيادة تؤمن بقيمة الشباب، حيث أخذت دولة الإمارات خطوات استباقية بتمكين الشباب من خلال وضع السياسات الداعمة لأدوارهم في كل القطاعات على جميع مستويات الحوكمة بدمجهم في صناعة القرار كشركاء وفاعلين رئيسيين لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن تمكين الشباب يبدأ بالاستماع لصوت الشباب، وتطوير مهاراتهم من خلال الأدوات المختلفة للاستفادة من طاقاتهم، والأخذ بأفكارهم، والعمل على تنفيذ توصياتهم، ومن خلال تزويد الشباب بأدوات تمكنهم من إحداث تغيير فعلي في محيطهم، ولا بد من فهم وجهات نظرهم وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها وعلى رأسها قضايا الصحة النفسية، حيث يشمل الحديث عن قضايا الصحة النفسية التكيف مع التغييرات، وإدراك إمكانيات واحتياجات الشباب، وتحقيق التوازن بين العمل والحياة، ويبدأ التغيير بفتح باب الحوار عن مختلف التحديات وتقبلها، والعمل على مواجهتها بحلول مستدامة.

فاطمة سجواني

ومن جهتها قالت فاطمة سجواني: الشباب هُم قادة الغد، لذلك توفر الإمارات مزايا عديدة لتسهيل أمور الشباب وجعلهم قادة الغد، من حيث التمويل والأفكار والتأسيس وأيضاً الدعم الكامل، حيث تُعرف دولة الإمارات بمساعداتها لجميع الشباب لتنمية ذاتهم وأفكارهم، وذلك يساعد على تنمية الدولة من جميع النواحي، منها إنشاء جيل واع ومثقف ومتأقلم مع الأوضاع المُحيطة.

وأضافت: سبل الدعم المقدمة من الدولة لمجهود الشباب واضحة أمام الملأ، من حيث الإمكانيات والتطوير والمكان وجميع المستلزمات اللازمة لصنع ما يمكن أن يكون حديث الناس لسنوات عديدة، مشيرة إلى أن مقترحاتها تشمل حث الشباب على تنوع الأفكار ومساعدتهم في ابتكار تفاصيل بسيطة لتحسين النتيجة وأيضاً لتنوع السوق.

الإمارات للفضاء تحدد 6 مبادرات رئيسية لاستقطاب الشباب

حددت وكالة الإمارات للفضاء، 6 مبادرات رئيسية، بهدف جذب الشباب إلى التخصصات العلمية ذات العلاقة بعلوم الفضاء، وذلك بهدف رفد قطاع الفضاء الوطني بالكوادر المؤهلة القادرة على قيادة المشاريع والمهام الفضائية المستقبلية، ولضمان وجود الاستدامة في الأهداف الفضائية للدولة خلال المرحلة المقبلة، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للقطاع.

وشملت المبادرات، تضمين الفضاء ضمن المناهج التعليمية الخاصة بعدد من المراحل الدراسية، وذلك بهدف تعريف الطلبة بدور وكالة الإمارات للفضاء، وبمشروع مسبار الأمل وآثاره الاستراتيجية على الدولة، ولتعزيز مستويات الوعي العام بين الأجيال الناشئة حول أسباب توجه الدولة إلى الصناعات الفضائية، وأثرها الهام في تعزيز مفهوم اقتصاد المعرفة وتطوير التقنيات المستخدمة.

وتضمنت المبادرات، إطلاق مجموعة من التحديات والمسابقات الفضائية سواء لطلبة المرحل الدراسية أو طلبة الجامعات، بهدف تشجيعهم على تقديم الأفكار المبتكرة، والتي سيتم تطبيقها في المهام الفضائية الإماراتية، عبر تعزيز مفهوم التنافسية العلمية بين المدارس والجامعات وتأسيس بيئة من العلم والمعرفة لإيجاد الحلول، التي تسهم في تجاوز التحديات الفضائية المعقدة، حيث شهدت الفترة الماضية الاستفادة من هذه الأفكار في إطلاق أقمار اصطناعية، من مثل مسابقة تحدي القمر الاصطناعي الإماراتي والتي نتج عنها إطلاق مشروع القمر المصغر «ضوء-1»، والذي سيضاف للأقمار الاصطناعية الإماراتية المصغرة قريباً.

وشملت المبادرات، تأسيس برنامج خاص للمنح الدراسية الداخلية والبعثات التعليمية خارج الدولة، لعدد من التخصصات المطلوبة من قطاع الفضاء، حيث قدمت وكالة الإمارات للفضاء دعماً لما يزيد على 50 طالباً لدراسة علوم الفضاء سواء داخل وخارج الدولة، ويتم متابعتهم من قبل فريق مختص يتولى مراقبة التطور الأكاديمي للطلبة.

«المخيمات الفضائية العلمية»

وتضمنت المبادرات، إطلاق برنامج المخيمات الفضائية العلمية، والتي تستهدف استغلال فترات الإجازة لإقامة مخيمات فضائية، وتعريف الطلبة من ذوي الاهتمامات العلمية والمعرفية ببعضهم بعضاً، إضافة إلى أنها تعد فرصة لاكتساب وصقل المهارات حول المفاهيم الفضائية الحديثة. وشملت المبادرات، تعزيز أعداد العاملين ضمن الجهات العاملة في قطاع الفضاء، عبر التوظيف والاستقطاب وتقديم الحوافز لاستبقاء الكفاءات، ضمن منظومة قطاع الفضاء وجلب كفاءات وخبرات وطنية من الخريجين في التخصصات العلمية. وتضمنت المبادرات أيضاً، إتاحة برامج التدريب والتأهيل والمشاركة في المؤتمرات العلمية التخصصية وإعداد الأوراق العلمية، وذلك من خلال إشراك الشباب في المحافز العالمية بهدف اكتساب الخبرة اللازمة لعرض الأفكار العلمية أمام كبار الباحثين والعلماء في وكالات الفضاء الدولية، ولتعزيز الثقة بهم.

مروة الهرمودي

الطاقات الشبابية

ومن ناحيتها قالت مروة الهرمودي: دولة الإمارات من الدول الأولى على مستوى العالم التي مكّنت شبابها في مختلف المجالات، فهي تعتبر الشباب هم الثروة الأساسية وهم مستقبل البلاد، خاصة عند تعيين أصغر وزيرة للشباب بعمر 22 عاماً وإنشاء المؤسسة الاتحادية للشباب وبعدها توالت المبادرات التي دعمت الشباب في مختلف المجالات، والتي منها تعيين الشباب في مجالس إدارات المؤسسات الاتحادية والخدمات المجانية التي أصبحت داعمة للشباب والمراكز التي أصبحت حاضنة للطاقات الشبابية وأفكارهم وإبداعاتهم.

وأضافت: لتعزيز هذا الدور، فنحن نرى من الضرورة أن تكون هناك برامج مهنية متخصصة في مجالات المستقبل بالتعاون مع المدارس المهنية والجهات المعنية في المجتمع، بالإضافة إلى إبراز نجاحات الشباب ليكونوا قدوة لمن هُم أصغر سناً، والتركيز على المجالات الرياضية من خلال المعسكرات أو البرامج الصيفية التي تستهدف الفئات من عمر 13 فما فوق.

وليد جابر

الشباب العربي

وبدوره قال وليد جابر: تقوم دولة الإمارات بدور استراتيجي وفعال لتشجيع شباب الوطن العربي من المواطنين والمقيمين، فاليوم وبكل فخر أصبح هناك كيان للشباب ومؤسسات مختصة ومجالس تهتم بتمكين هذا الشاب والاستثمار فيه لتحقيق الريادة والنمو الاقتصادي واستكمال مسيرة الأجداد والآباء وحمل راية الخمسين عاماً القادمة.

وأضاف: إنجازات الدولة مع فئة الشباب كثيرة، وأعتقد أنه لا بد لنا نحن كشباب من تحمل المسؤولية التي أولتنا إياها الحكومة وحمل الراية ورفع اسم دولة الإمارات عالياً في جميع المحافل والمناسبات والفعاليات، وأعتقد أن من المهم جداً إعطاء الشباب مهام ومسؤوليات أكبر وإشراكهم في الفرق واللجان واجتماعات القيادة مما يعزز من ثقة الشاب وينمي حس المسؤولية لديه، لافتاً إلى أنه يقترح قيام المؤسسات التعليمية في الدولة بتوفير البيئة الحاضنة لجميع الشباب لتشجيعهم على استكمال دراستهم وتوفير التعليم المناسب والتخصصات الفنية المستقبلية، والتي من شأنها أن تنشئ جيلاً واعداً مثقفاً وجاهزاً لتحقيق متطلبات الدولة واستراتيجياتها.

صقر البريكي

التجربة الإماراتية

ومن جهته قال صقر البريكي: يميز دولة الإمارات اعتمادها على الشباب وتسخير كافة الإمكانيات من أجل تمكينهم والمبادرات التي أطلقت من أجلهم، إدراكاً أن الشباب على قدر تلك الثقة التي منحت لهم من الدولة وأن لديهم القدرة على تنفيذ الرؤية بكل جدارة وتميز حتى نجحت الدولة في تبوّؤ مكانة رائدة عالمياً بين مصاف الدول الأكثر تشجيعاً على الابتكار ودعم الشباب، لأنها راهنت على شبابها، وقدمت الكثير له واليوم تجني الدولة حصاد ما زرعته منذ تأسيسها، والتجربة الإماراتية في توسيع مشاركة الشباب جديرة أن تكون مدرسة ينهل منها الجميع.

وأضاف: تواصل دولتنا إنجازاتها وأهدافها المستقبلية في تمكين الشباب، حيث تم منحنا الفرصة في جميع المجالات التي جعلتنا كشباب إماراتيين جاهزين لتجسيد قيمنا الإماراتية العربية الأصلية ونشرها في المحافل الدولية والمحلية، مشيراً إلى أن الشباب هم نواة المجتمع، وهم الفئة الأكثر تعداداً والأكثر حيوية والأكثر فعالية وانفتاحاً، وهم طاقة التنمية في المجتمعات والثروة الحقيقية لغد أفضل، والتجربة الإماراتية في تمكين الشباب تجربة تنموية ثرية ينهل منها الكثير من دول العالم وتوجت الإمارات كنموذج ناجح يشار إليه بالبنان.

ولفت إلى أنه من أهم المقترحات إطلاق منصة تفاعلية تجمع حكومة الإمارات والشباب، للمشاركة الجماعية في العمل على كل المبادرات الشبابية، وذلك من خلال خلوة سنوية للشباب تكون بمثابة ملتقى سنوي يجمع الشباب بقيادة الإمارات للإسهام في وضع الأولويات السنوية وأجندة العام للشباب.