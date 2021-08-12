إكسبو 2020 يخصص جناحاً للشباب

دبي (وام)

أعلن «إكسبو2020 دبي» بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب، عن تخصيص جناح للشباب سيتم تصميمه وتشغيله بالكامل من قبل الشباب ليخدم زواره كمنصة رئيسية لكافة المبادرات والمشاريع المرتبطة بإشراك وتمكين الشباب في العالم والاحتفاء بمواهبهم وعرض تجاربهم وتسليط الضوء على مساهماتهم، ضمن الشعار الرئيسي لإكسبو 2020 دبي «تواصل العقول وصنع المستقبل». وسيقوم جناح الشباب وبالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب ومركز الشباب العربي باستعراض النموذج الإماراتي لتمكين الشباب، كما سيعمل على إطلاق مجموعة من المبادرات الشبابية الجديدة التي تواكب مئوية دولة الإمارات 2071، وإتاحة الفرصة أمام جميع الشباب والمؤسسات من حول العالم للتعرف على أفضل النماذج والتجارب والخدمات المقدمة للشباب والرامية إلى تطوير بيئة حاضنة لتمكين الشباب وتحفيزهم على المساهمة الفاعلة في خدمة الوطن على الصعيد الوطني والمحلي والإقليمي والدولي.

ريم الهاشمي

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي: «إكسبو 2020 دبي فرصة ذهبية لإبراز دور الشباب في رسم المستقبل. ونحن اليوم على بعد أقل من 50 يوماً من انطلاق إكسبو 2020 دبي بمشاركة 191 دولة، وفي هذا الحدث الدولي غير المسبوق، نستهدف أيضاً جمهور الشباب من مختلف أنحاء العالم لأنهم العقول والمواهب والطاقات والقدرات لصنع المستقبل، وهم حاضرون في كافة فعاليات إكسبو 2020 دبي».

وأضافت معاليها: «طموحنا أن يشهد هذا الحدث على أرض الإمارات أكبر مساهمة للشباب في تاريخ إكسبو الدولي، لذلك خصصنا بالتعاون مع شركائنا في المؤسسة الاتحادية للشباب ومركز الشباب العربي جناحاً للشباب، لأن الاستثمار في الإنسان، لا سيما الشباب، هو أولوية مطلقة بالنسبة لنا تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بأن يكون الشباب في قلب إكسبو، ولأننا نريد للشباب أن يشارك بقوة في صنع غد أفضل يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المستدامة في مجتمعات المستقبل الذكية».

وأضافت: «الشباب لهم دور كبير في تصميم وتنفيذ وإنجاح إكسبو، ونتطلع إلى أن يكون لهم إسهامات مؤثرة على كل الصعد، ولذلك سيكون هذا الجناح هو الحاضنة لكل الفعاليات الشبابية في إكسبو 2020 دبي، والحيز المستقل لمنح الشباب دورهم المستحق كأفراد، إلى جانب مشاركات الدول والجهات والمؤسسات».

شما المزروعي

بدورها قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي: «إكسبو 2020 دبي» سيكون الأكثر إشراكاً للشباب وجناح الشباب سيكون منصة عالمية له. وتعكس مشاركتنا في هذا الحدث العالمي حرصنا على إبراز النموذج الإماراتي في العمل مع الشباب ولخدمة الشباب الذي بات مثالاً يحتذى به على مستوى العالم، وكذلك من منطلق التزامنا بالعمل على تمكين الشباب وتوظيف طاقاتهم في خدمة مجتمعهم ودولتهم».

وأضافت: «جناح الشباب سيكون مساحة إبداعية مفتوحة للأفكار الشبابية المستقبلية الواعدة في مختلف القطاعات، بما فيها التكنولوجيا، والإعلام الجديد، وأنماط التعلم والعمل الذكية، إلى جانب ريادة الأعمال والاقتصادات الرقمية والدائرية والخضراء، وسيلعب دور حلقة الوصل بين الشباب الإماراتي والشباب من جميع الدول المشاركة في إكسبو». وقالت: «سنعمل على توجيه مختلف مشاريع ومبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب في إكسبو 2020 ضمن مسارات المعرض الرئيسية لتسليط الضوء على مجهود الشباب فيه كمنظمين ومشاركين متفاعلين مع نظرائهم من مختلف أنحاء العالم». مؤكدة أن تزامن الإعلان عن جناح الشباب مع اليوم العالمي للشباب يأتي لتعزيز أهمية إشراك الشباب الإماراتي والعربي في المحافل الدولية، وإلى أهمية تمكينهم والعمل على تسليط الضوء على ابتكاراتهم ورؤاهم لحلول «إكسبو 2020 دبي».

سعيد النظري

ولفتت معاليها إلى أن هذه الخطوة النوعية على مستوى إكسبو، تستلهم رؤية قيادتنا الرشيدة لدور الشباب المستقبلي وحرصها على تمكينهم وإشراكهم وفتح آفاق المستقبل أمامهم باعتبارهم ثروة الوطن وعماده، ونتطلع لأن تكون هذه المنصة الدولية هي الأكثر حضوراً ومشاركة على مستوى الشباب في تاريخ المعرض. من جهته، أكد سعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية لمركز الشباب العربي: «جناح الشباب سيقدم معدن وقيم الشباب الإماراتي وسيربط إنجازاتهم وإبداعاتهم بنظرائهم عالمياً، بحيث يكون النموذج الإماراتي الريادي للعمل مع الشباب وتمكينهم وفق محاور بناء الشخصية وتطوير المهارات والقدرات وتوفير البيئة المتكاملة الممكنة للإبداعات الشبابية المحرك الأساسي لتصميم برامج وفعاليات وأنشطة جناح الشباب في إكسبو 2020 دبي وفق مبدأ من الشباب وإليهم».

وقال: إن الجناح سيكون منصة تجمع الشباب الإماراتي والعربي والشباب من حول العالم على وضع الحلول حول أهم الأولويات العالمية، وسيحتفي بابتكارات الشباب ومشاريعهم الإبداعية. وأضاف: سيتم في المرحلة القادمة الإعلان عن محطات عمل رئيسية، الأولى تفصّل آليات تصميم الشباب للجناح ومكوناته المختلفة، والثانية تتضمن الإعلان المشترك بالتعاون والتنسيق بين كافة الشركاء عن البرامج والأنشطة التي سيشهدها الجناح خلال الفترة القادمة، فيما سيتم تكريس كافة منصات المؤسسة الاتحادية للشباب ومركز الشباب العربي للتفاعل بشكل مستمر طوال فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي من بداية أكتوبر 2021 حتى مارس 2022.

وأكد النظري أن جناح الشباب في قلب إكسبو 2020 دبي سيكون وجهة عالمية ومحطة مركزية لأنشطة الشباب، وسيعمل كمنصة للاستثمار في طاقات الشباب وجهود تمكينهم وإشراكهم والاحتفاء بالنماذج الملهمة والمبدعة عالمياً، كما سيستقطب المؤسسات الحكومية والخاصة من حول العالم لتبني نموذج تمكين الشباب والاستثمار في طاقاتهم. وتشتمل أجندة المؤسسة الاتحادية للشباب على إطلاق مجموعة من المبادرات، بما فيها «أضواء شبابية» والتي تستهدف إيصال الفن الإماراتي إلى زوار إكسبو عن طريق تقديم عروض حية في مختلف منصات إكسبو، ومبادرة «ملتقى رواد الأعمال الشباب الخليجي» الذي يجمع رواد الأعمال الشباب في دول الخليج من خلال عدة ورش العمل والدورات التدريبية لمناقشة أفضل الممارسات والتجارب.

وستنظم المؤسسة أكثر من 16 حلقة شبابية بالتزامن مع 15 مناسبة واحتفالاً عالمياً ضمن أجندة الأمم المتحدة، وستعقد جلسة تفاعلية بين الشباب من مختلف الجنسيات (ذوي التخصصات الهندسية والعلمية) بمناسبة اليوم العالمي للمدن، وذلك لوضع نموذج مدينة مستقبلية ببنية تحتية ذات نظام ذكاء اصطناعي وتصميم حضري بملامح تليق بدولة الإمارات.

كما يتضمن جناح الشباب في «إكسبو 2020» أنشطة وفعاليات تتبع البرنامج الوطني لقيم الشباب الإماراتي الذي يهدف إلى تعريف زوار الحدث العالمي المرتقب بالقيم الإماراتية، وذلك لضمان استدامة الحوار حول القيم الإماراتية مع زوار إكسبو 2020.

ويتصدرون المشهد

تصدر الشباب المشهد في مرحلة التحضير والاستعداد لـ«اكسبو 2020 دبي»، الذي يمثل أكبر وأهم منصة عالمية لإلهام وتمكين الأجيال المقبلة واستثمار طاقاتهم الكامنة، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للبشرية. وبرز دور الشباب المحوري في «إكسبو 2020 دبي» منذ البداية حيث حرصت الإمارات على إتاحة الفرصة أمام الشباب ليكونوا لاعباً رئيسياً وعنصراً فاعلاً طوال فترة التخطيط والتحضير التي امتدت لسنوات عدة.

وأسس «إكسبو 2020 دبي» في عام 2015 منصة «تواصل الشباب»، التي أطلقت من خلالها مبادرات عدة لضمان أن يكون للشباب دور محوري في مسيرة التحضير وبعدها، ومن ضمن تلك المبادرات «فاعليات الشباب» التي عملت كمنصات مهمة تلهم الشباب وتشجعهم على استكشاف طرق مختلفة لتوسيع آفاقهم طموحهم وتفكيرهم، حيث وفرت لهم نافذة قيمة لرصد واستكشاف الفرص عبر تجارب عملية وورش عمل وغيرها من الأنشطة. وأطلقت منصة «تواصل الشباب» مبادرة «الجولات المدرسية» التي أتاحت لعشرات الآلاف من التلاميذ فرصة الالتقاء مع فريق «تواصل الشباب»، وفهم أبعاد الموضوع الرئيس لـ«إكسبو 2020 دبي» وهو «تواصل العقول وصنع المستقبل»، فضلاً عن تشجيعهم على التعلم والاستكشاف والابتكار.

وشملت مبادرات تواصل الشباب مبادرة «مختبرات الشباب» التي وفرت للشباب فرصة المساهمة في صياغة خطط «إكسبو 2020 دبي» لتكون لهم بصمة واضحة في هذا الحدث العالمي.

مريم المهيري (من المصدر)

مريم المهيري: ركيزة مسيرة البناء والتنمية

أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، أن الشباب هم المحرك الحيوي لتطور جميع القطاعات، والركيزة الأساسية لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.

وقالت معاليها بمناسبة اليوم الدولي للشباب: «إن شعار هذا العام «تحويل النُظم الغذائية: الابتكارات الشبابية لصحة الإنسان والكوكب»، يؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه الشباب في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، لأن الشباب هم الأقدر على توظيف التكنولوجيا الحديثة وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الغذائية، والذي يؤهلهم على قيادة مجتمعاتهم نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامةً. ولهذا فإنه لا بد من توحيد الجهود والعمل المشترك لتمكين الشباب بكافة السبل وتوفير الموارد لهم، حتى يتسنى لهم إطلاق العنان لأفكارهم الخلاقة وتمكينهم لصناعة المستقبل».

وأضافت معاليها: «إن دولة الإمارات تدرك تماماً أهمية إشراك الشباب في عملية التنمية المستدامة، كما أن تمكين الشباب هو نهج تسير عليه قيادتنا الرشيدة. وتنفيذاً لهذا النهج فإننا نعمل على مواصلة الجهود للاستثمار بشبابنا وإشراكهم في حواراتنا لإيصال أصواتهم والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم، لأن الشباب دائماً وأبداً هم العامل الأساسي في نهضة الأمم وتخطي حدود المستحيل».

كما أشارت معاليها إلى أن الشباب بما يمتلكونه من قدرات ومهارات هم من الركائز الأساسية في المجتمع لتطوير منظومة غذائية مستدامة، كما أنهم سيكونون الأقدر على توظيف التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة في القطاعات الغذائية والزراعية لتعزيز كامل المنظومة الغذائية في الدولة.

سيف الزري الشامسي

سيف الزري: مسـتقبل دولتنا

أكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أن دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة تولي أهمية خاصة وتمضي بخطوات ريادية وعالمية، نحو تمكين الشباب وتأهيلهم للمشاركة في مختلف المواقع في العمل الوطني، من ‏أجل أن يكونوا قادة للمستقبل في جميع القطاعات الحيوية، ليقودوا مسيرة التغيير والتنمية، وفق رؤية استشرافية تضمن مواصلة ‏مسيرة البناء والإنجازات للإمارات، وصولاً بها إلى مصاف أولَيات الدول العالمية في شتى ‏المجالات.

وأضاف قي تصريح بمناسبة اليوم العالمي للشباب: إنه في الثاني عشر من أغسطس من كل عام نحتفل مع العالم أجمع، بثمار دولة الإمارات من شبابها، وبشغفهم وطموحهم الذي ساهموا به في بناء نهضتها، من خلال مفاهيم العمل والابتكار والتطور، إذ حرصت القيادة الرشيدة على وضع كافة الإمكانيات بين أيديهم، لتمكينهم وتعزيز حضورهم محلياً وعالمياً.

وقال: نحن في القيادة العامة لشرطة الشارقة ومن خلال مجلس الشباب، نحرص كل الحرص على استثمار الطاقات الشبابية وتبني أفكار الشباب، ونحقق تطلعاتهم المستقبلية ‏الريادية، فهم الاستثمار الحقيقي، نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وبهذه المناسبة.. أهنئ شباب الدولة، خاصاً بذلك شباب شرطة الشارقة، وأقول لهم: «كُلّي فخر بكم، لما تقدمونه لمجتمعكم ووطنكم، فأنتم ثمار هذا الوطن والدماء التي تجري في عروقه وتحركه لينهض بين مصاف الدول المتقدمة».

بشرى الملا

تنمية المجتمع: المحرك الأساس في التطور

أكدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أن الشباب هم المحرك الأساسي في التطور والنهضة التي تشهدها الدول بشكل عام ودولة الإمارات بشكل خاص، والتي أثبتت أن الشباب يمتلكون من العزيمة والإصرار والوعي ما يجعلهم قادرين على تحقيق الإنجازات واتخاذ القرارات عبر توليهم المسؤوليات في مختلف القطاعات الحيوية. وبمناسبة اليوم العالمي للشباب، قالت بشرى الملا المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع: «يحتفي العالم في 12 أغسطس من كل عام باليوم العالمي للشباب، وهو فرصة للالتفات نحو قضايا الشباب وإيجاد الحلول المبتكرة التي تسهم في التغلب عليها، وأن تخصيص هذا اليوم يأتي تأكيداً على أهميتهم وتحفيزاً لهم لتحقيق الإنجازات، وذلك بهدف الارتقاء بالمجتمعات».

وتابعت: نحن في دائرة تنمية المجتمع نعد هذه المناسبة فرصة لتأكيد التزامنا بدعم الشباب وإبراز دورهم المميز في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، لا سيما أن الشباب هم الركيزة الرئيسية التي تُبنى عليها آمال الدول وتطلعاتها، فضلاً عن أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة تولي الشباب جل اهتمامها ورعايتها باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن، حيث وفرت لهم البيئة الملائمة لتحفيز وتنمية وصقل طاقاتهم وقدراتهم وتوجيهها التوجيه السليم للمساهمة الفاعلة في بناء الوطن وتقدمه.

وأكدت أن الدائرة تسعى بشكل مستمر إلى توفير بيئة حاضنة للاستماع إلى أفكار الشباب الابتكارية التطويرية، وتفعيل دورهم في تبني المبادرات والمشاريع التي تعزز من تمكينهم في المجتمع، وتنمية مواهبهم وترسيخ القيم الاجتماعية لديهم، لا سيما أنهم المستقبل، وأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الشباب عبر توفير التعليم الجيد والفرص المناسبة في جميع مجالات العمل التنموية.