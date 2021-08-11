«زايد العليا» تنظم فعالية «همة شباب»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للشباب ودعم المؤسسة الاتحادية للشباب ومركز شباب أبوظبي، فعالية «همة شباب»، تزامناً مع اليوم العالمي للشباب، وذلك بمقر المركز.

سلطت الفعالية التي تضمنت عدة فقرات الضوء على مهارات الشباب من أصحاب الهمم وتعزيز الوعي بأهمية الاستثمار في المهارات الإنمائية للشباب لتمكينهم في المجتمع، وإبراز قدراتهم وإمكانياتهم ومواهبهم، والتركيز على أهم التحديات التي تواجههم، وطرح ومناقشة القضايا الهامة والفرص المستقبلية. تركز مبادرة «همة شباب» على احتضان الشباب من أصحاب الهمم وتشجيعهم، وتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجههم وتحديداً في قطاع التأهيل والتوظيف، وتعزيز الوعي الثقافي المجتمعي في بيئات العمل بكيفية التعامل معهم في المسار الوظيفي، إضافة إلى الاستماع لآراء وأفكار الشباب من أصحاب الهمم، ومن خلال الجلسات الحوارية لطرح حلول لمواجهة التحديات، ومناقشة قضية حق أصحاب الهمم في تطبيق قانون معتمد ومختص بشأن دعم توظيفهم.

اشتملت المبادرة على معرض لمنتجات مشاريع أصحاب الهمم التجارية التي تبين قدراتهم للترويج لها، من بينهم منصور سالم بالنوبي صاحب مشروع مندوس العود لإنتاج العطور، وهو أحد أصحاب الهمم من فئة التحديات البصرية تجاوز تحديه بعشقه لتصنيع العطور العربية، ووفاء فيصل آل حريز من أصحاب الهمم فئة الإعاقة الذهنية المتوسطة، والتي تقدم مشغولات يدوية تحت مسمى «الوفاء للمشغولات اليدوية»، وشرينة عبدالله الهاملي فئة الإعاقة الذهنية البسيطة صاحبة مشروع «سكاي لاين للأعمال اليدوية» لإنتاج المداخن الفخارية بألوان وتشكيلات مميزة تصنع يدوياً من الفخار، وحمدة المنصوري فئة الإعاقة الذهنية (شلل دماغي) صاحبة مشروع «التميز للوحات الفنية والأعمال اليدوية» لإنتاج الرسومات واللوحات الفنية، إضافة إلى عرض منتجات حقيبة النحلة التي تحمل العلامة التجارية النحلة والمعتمدة لمنتجات أصحاب الهمم. وجرى ضمن فعاليات المبادرة، وبتنسيق من مجلس أبوظبي للشباب عقد حلقة شبابية بحضور عبدالله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ونافع الحمادي مدير قطاع الخدمات المساندة تحت عنوان: «بين الواقع والطموح، قوانين توظيف أصحاب الهمم».

شارك في الحلقة أعضاء من مجلس شباب مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وعدد من أعضاء مجلس أبوظبي للشباب إضافة إلى ممثلين من الجهات المعنية في إمارة أبوظبي.