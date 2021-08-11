مراكز «صحة» لخدمات كوفيد-19 من المركبة تعمل خلال العطلة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أن مراكز صحة لخدمات كوفيد-19 من المركبة في أبوظبي، والعين، والظفرة والإمارات الشمالية ستعمل اليوم من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، خلال العطلة.

أما مراكز «صحة» للتطعيم بلقاح كوفيد- 19 في كل من ميناء زايد في أبوظبي، دبي باركس آند ريزورتس، مركز العين للمؤتمرات، ومركز مدينة زايد للأعراس، في منطقة الظفرة، فتعمل من الساعة 10 صباحاً وحتى العاشرة ليلاً اليوم. وتعمل مراكز تقييم كوفيد-19 المتميز في ميناء زايد، المفرق، ومركز أبوظبي للمعارض، ومركز العين للمؤتمرات، وقاعة مدينة زايد، كالمعتاد من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساءً.

وستغلق مجالس: المنهل، والمشرف، والبطين في أبوظبي، وفلج هزاع، في العين أبوبها اليوم، في حين يفتح مجلس القوع في مدينة العين أبوابه من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً. وقالت شركة «صحة»: إن أقسام الطوارئ في جميع مستشفياتها ستواصل تقديم خدماتها على مدار الساعة، أما العيادات الخارجية فسوف تغلق اليوم، وتستقبل مستشفيات شركة «صحة» الزوار اليوم في أوقات الزيارة المعتادة، للمرضى المنومين والحالات الحرجة من الساعة 9 صباحاً إلى 12 ظهراً، ومن 4 - 8 مساءً، وأما مرضى الحالات الطارئة فتقتصر الزيارة على الأهل ومن الساعة 10 صباحاً حتى السابعة مساءً.

كما تقدم مراكز «صحة لرعاية الكلى» خدماتها كالمعتاد من الساعة 7 صباحاً إلى 11 مساءً، اليوم، فيما عدا مستشفيات غياثي وليوا والسلع ودلما فستقدم خدماتها لمرضى الغسيل الكلوي يوم الخميس من الساعة 7 صباحاً وحتى 7 مساءً، ويعمل بنك الدم في أبوظبي اليوم من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً في يحين يغلق فرع العين وفرع الظفرة.

المراكز الصحية

أما المراكز الصحية التابعة للخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة «صحة»، فتعمل عيادات: الزعفرانة، مدينة خليفة، الباهية، المقطع، بني ياس، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً، وتغلق عيادات المدينة للصحة المهنية، البطين، المشرف، الفلاح، مدينة محمد بن زايد، السمحة، والظفرة لطب الأسنان، والمفرق لطب الأسنان أبوابها يوم الخميس.

أما عيادات منطقة العين، فتعمل عيادات سويحان، القوع، مزيد، الهير، الختم، على مدار 24 ساعة اليوم، فيما تعمل عيادات: نعمة، الهيلي، المويجعي، اليحر، من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى العاشرة ليلاً، في حين تغلق عيادات: رماح، عود التوبة، الجاهلي، الطوية، الخزنة، الفقع، الشويب، ومركز العين لطب الأسنان، أبوابها اليوم.

أما عيادات منطقة الظفرة فتعمل عيادة الحمى بالمنطقة الصناعية في مدينة زايد، اليوم من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، ، ومركز الظفرة لطب الأسرة، من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 9 ليلاً، وعيادات أبو الأبيض وصير بني ياس وبدع المطوع، في منطقة الظفرة، اليوم من العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساءً ويغلق مركز مدينة زايد للأسنان بالظفرة يوم الخميس 12 أغسطس. وستغلق مراكز الفحص والصحة الوقائية اليوم، على أن يستأنف الدوام الرسمي السبت 14 أغسطس.