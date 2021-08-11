تسديد مخالفات التعرفة المرورية شرط لإجراء معاملات المرور والترخيص

هالة الخياط (أبوظبي)

أكد مركز النقل المتكامل على ضرورة تسديد مخالفات التعرفة المرورية لنظام «درب أبوظبي» المستحقة على المركبات لتتمكن من إجراء أي معاملة على المركبة في دوائر المرور والترخيص في الدولة.

وجدد المركز تأكيده على ضرورة إنشاء حساب وتسجيل المركبات في نظام درب أبوظبي لتفادي الغرامات المترتبة على عدم التسجيل، في حال العبور من البوابات خلال أوقات الذروة.

وينصح المركز بتسجيل المركبات وتسديد المخالفات عن طريق الموقع الإلكتروني Darb.itc.gov.ae أو عبر تطبيق «درب» الذكي، وذلك من خلال اختيار خدمة دفع الرسوم المستحقة، أو توفير رصيد في حساب المتعامل وتفعيل خاصية الدفع التلقائي ليتم استقطاع المستحقات بشكل تلقائي.

وأوضح المركز أنه في حال امتلاك صاحب المركبة لأكثر من رمز مروري صادر عن أكثر من إمارة، فإنه يكفي استخدام أحد تلك الرموز عند إنشاء حساب في نظام درب للتعرفة المرورية.

سداد

كما دعا المركز أصحاب المركبات المسجلة في كافة إمارات الدولة إلى ضرورة تسديد مخالفات التعرفة المرورية المترتبة على المركبات، مثل مخالفة عدم تسجيل المركبة أو مخالفة عدم كفاية الرصيد، من خلال تطبيق درب الذكي أو الموقع الإلكتروني، وذلك للتمكن من استكمال إجراءات تجديد ملكية المركبة أو نقل الملكية أو إجراء أي معاملة أخرى على المركبة. وكان مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بدأ في يوليو الماضي تفعيل قيود رسوم التعرفة المرورية للمركبات المسجلة في إمارة أبوظبي والتي يتم احتسابها عند عبور بوابات نظام التعرفة المرورية «درب» خلال أوقات الذروة، حيث يتوجب على مالكي مركبات إمارة أبوظبي تسديد كافة رسوم «درب» المستحقة على المركبة والتي تعد أحد القيود على المركبة، وذلك لتتمكن من إجراء أي عملية خاصة بها كخدمة نقل أو تجديد ملكية المركبة.