تسجيل قطاع البناء في «أبوظبي للسلامة» إلزامي

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل أن التسجيل والعمل بنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية يعد إلزامياً في قطاع البناء والإنشاء، مشيرة إلى أن تفعيل هذا النظام وتطبيق اشتراطاته ومعاييره من شأنه أن يعزز من صحة وسلامة العمال، ويحقق متطلبات الوقاية من الحوادث في المواقع الإنشائية، كما يساهم في إيجاد بيئة عمل آمنة لجميع العاملين والمسؤولين عن المواقع الإنشائية في أبوظبي.

جاء ذلك خلال الورشة التوعوية التي نظمتها - عن بُعد - إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي للتعريف بمتطلبات نظام السلامة والصحة المهنية لكيانات قطاع البناء والإنشاء في إمارة أبوظبي.

تضمنت الورشة العديد من المحاور، حيث تناولت نقاشات حول الهيكل الإداري للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وأدوار ومسؤوليات البلدية تجاهها، وكذلك واجبات الجهات الأخرى ذات الصلة، بالإضافة إلى التعريف بنظام الأداء الإلكتروني لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، كما تم في نهاية الورشة فتح المجال أمام المشاركين لطرح تساؤلاتهم والتعرف بشكل أوسع على آلية العمل بموجب نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.