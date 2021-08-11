ورشة «مناحل منزلية» برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية ورشة عمل بعنوان: «إنشاء مناحل منزلية لإنتاج العسل والاكتفاء الذاتي» في مقر الجمعية بالظيت، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية، قدمت الورشة سميرة علي البلوشي –أول نحالة إماراتية وأول مدربة تربية نحل.

تهدف الجمعية من خلال هذه الورشة إلى تثقيف المجتمع عن أهمية النحل وأنه ثروة وطنية، ففي بعض الدول يقوم اقتصادها على منتجات خلية النحل، وبالوعي بأهميته ممكن استدامته في الدولة، وذلك من خلال المعرفة الاحترافية في التعامل مع النحل لرفع اقتصاد الدولة وفتح مجالات العمل للشباب.

وأكدت المحاضرة أن نحل العسل له أهمية اقتصادية كبيرة في حياة الإنسان وغذائه من ناحية منتجاته مثل العسل وغذاء الملكات وشمع العسل وحبوب اللقاح وسم النحل، والتي لها دور كبير في غذاء الإنسان وعلاجه، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه النحل في زيادة إنتاجية المحاصيل من خلال عملية التلقيح التي تتم بواسطة النحل.