«الشارقة للتعليم الخاص» تطلع على استعدادات «فكتوريا» الدولية

الشارقة (وام)

اطلعت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، يرافقها علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص على مبنى مدرسة فكتوريا الدولية الفرع الثاني في المنطقة الوسطى، واطّلعا على جهوزيتها واستعدادها لاستقبال الطلبة للعام الدراسي 2021/ 2022. وأطلع الدكتور عمرو عبد الحميد، مدير عام أكاديمية الشارقة للبحوث المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الشارقة لشؤون التعليم العالي، الوفد على سير العمل وعلى المرافق الحديثة والمتنوعة التابعة للمدرسة التي تضم فصولاً متخصصة ومصادر معرفية وقاعات مكتبية وفنية وتكنولوجية وصالات رياضية مجهزة بأحدث المعدات والمرافق الترفيهية.