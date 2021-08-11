«تنمية المجتمع» توعي من العنف الأسري

دبي (الاتحاد)

تنفذ وزارة تنمية المجتمع سلسلة ورش توعوية ضمن حملة «وقايتي أولوية» لتوعية الأسر بطرق الوقاية من العنف الأسري، وذلك ضمن البرامج التوجيهية التي تعزز ثقافة الاحترام بين أفراد الأسرة للحفاظ على سلامتها وكيانها باعتبارها اللبنة الأولى للمجتمع، وأن حمايتها وصيانتها تعد من الأولويات الحكومية التي تلقى اهتماماً بالغاً لتوفير مناخ آمن لمجتمع سليم، كما تأتي الورش في إطار البرامج والمبادرات المتصلة بسياسة حماية الأسرة من العنف الصادرة من مجلس الوزراء أواخر العام 2019، وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود في دولة الإمارات.

وأكدت إيمان حارب مدير إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، أن هذه الورش التوعوية تستهدف الكبار والصغار والمرأة والرجل وأصحاب الهمم، حيث توفر إطاراً من الحماية لهم جميعاً، من العنف والإيذاء بشتى أشكاله، من خلال نشر الوعي في المجتمع حول العنف الأسري وآثاره الضارة، وتعريف أفراد الأسرة بحقوقهم وواجباتهم، والخدمات المقدمة لهم في حال تعرضهم لأي نوع من أنواع العنف الأسري. وقالت إن هذه الورش ستستمر حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بمشاركة متخصصين في الصحة النفسية تابعين لمنظمة أطباء بلا حدود، حيث سيتم التركيز على توعية المجتمع من العنف الأسري وآثاره. وتتناول الورش عدداً من المحاور الأساسية تتمثل في: مفهوم العنف الأسري، أنواع العنف الأسري، دوافع العنف الأسري، مراحل العنف الأسري، الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن العنف الأسري، وسبل الحد من هذا العنف.