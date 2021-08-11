بحث تسهيل عبور المسافرين براً بين الإمارات وعمان

العين (وام)

بحث خليفة حمد الشامسي مدير إدارة المنافذ البرية بالهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة في الدولة والمقدم سعيد بن صالح السيابي مدير جمارك شرطة البريمي بسلطنة عمان، أمس، بمنفذ خطم الشكلة البري عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تسهيل انسيابية الحركة التجارية وعبور المسافرين بين المنافذ البرية لدولة الإمارات العربية المتحدة ونظيرتها بسلطنة عمان الشقيقة.

استعرض الاجتماع -الذي حضره عدد من مديري الجهات التشغيلية العاملة بالمنافذ البرية بمنطقة العين- آلية التنسيق المشترك بين الجانبين الإماراتي والعماني وعملية تسهيل عبور المسافرين خاصة في ظل الظروف الاستثنائية والتدابير الاحترازية للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» إضافة إلى مناقشة آلية التنسيق المباشر لمرحلة التعافي من الجائحة.