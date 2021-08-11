«مواقف» مجانية خلال رأس السنة الهجرية في أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، عن مجانية رسوم المواقف السطحية في الإمارة، وأن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال عطلة رأس السنة الهجرية، اليوم، على أن يستأنف الدوام الرسمي الأحد 15 أغسطس، ويمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الإلكتروني www.itc.gov.ae، وتطبيقات «درب» و«دربي» للهواتف الذكية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، وذلك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خدمة «مواقف» ستكون رسوم المواقف السطحية مجانية بدءاً من الخميس الموافق 12 أغسطس 2021 وحتى الساعة 7:59 من صباح يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021. كما سيكون الوقوف مجانياً في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 خلال العطلة الرسمية. وفي هذا السياق، نوه مركز النقل المتكامل إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً. رسوم «درب» مجانية خلال العطلة رأس السنة الهجرية أعلن مركز النقل المتكامل أن رسوم نظام التعرفة المرورية «درب» ستكون مجانية خلال عطلة رأس السنة الهجرية وذلك يوم الخميس الموافق 12 أغسطس 2021، على أن يستأنف احتساب الرسوم يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021 في ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية، وذلك بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية خلال تلك الأوقات التي تشهد زيادة كبيرة في حركة السير والتنقل. خدمات النقل العام أما عن مواعيد عمل خدمات حافلات النقل العام والعبارات بين جزيرة دلما وميناء جبل الظنة، وبين جزيرتي السعديات والعالية في إمارة أبوظبي فستعمل حسب جداول مواعيدها الاعتيادية المتبعة أثناء أيام العطل الرسمية دون أي تغيير. للاطلاع على المواعيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمركز www.itc.gov.ae أو التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر تطبيق «دربي» الذكي. وعليه يناشد المركز مستخدمي وسائل النقل العام عدم التزاحم والالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء استخدام الحافلة أو العبارة، مع التأكد من استخدام تطبيق دربي لمعرفة مواعيد الرحلات وتجنب الانتظار في المحطات.