إنجاز 64% من «سي وورلد أبوظبي» في جزيرة ياس

أعلنت شركة «ميرال»، بالتعاون مع «سي وورلد باركس وانترتينمنت»، أمس، عن إنجاز 64% من مشروع «سي وورلد أبوظبي»، الذي يحتضن الحوض المائي الأكبر والأوسع على مستوى العالم، كما يضم «مركز ياس سي وورلد للبحوث وحماية الحياة البحرية» الذي سيكون مركزاً عالمي المستوى للأبحاث والإنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الحياة البحرية.

ويتوقع اكتمال أعمال المشروع في عام 2022، حيث تم حتى الآن الانتهاء من تشييد الدعامة الفولاذية الأساسية وقرب الانتهاء من أعمال الإنشاء الخارجية بالمدينة المتخصّصة في الحياة البحرية، بالإضافة إلى العمل حالياً على واجهة المشروع وتثبيت ما يزيد على 70 بالمئة من ألواح الأكريليك في المدينة.

ويحتضن «سي وورلد أبوظبي» أكبر الأحواض المائية للحياة البحرية على مستوى العالم، حيث يحتوي على 25 مليون لتر من المياه، ويضم أكثر من 68,000 كائن بحري، بما في ذلك أسماك القرش وأسراب الأسماك وأسماك مانتا راي والسلاحف البحرية. وسيركز الحوض المائي في عرضه للزائرين بصورة رئيسية على «إطلالة بلا حدود»، وهي نافذة عمودية رائعة يصل ارتفاعها إلى 20 مترًا ضمن طوابق متعددة، تكشف عن مشاهد مائية مذهلة.

ويعدّ «مركز ياس سي وورلد للبحوث وحماية الحياة البحرية» امتداداً لخبرات مركز «سي وورلد» العالمي في الأبحاث والإنقاذ في الولايات المتحدة، وسيشكّل مركز معرفة متطوراً يركز على النظم البيئية للحياة البحرية التي تستوطن منطقة الخليج.

وسيتخذ المركز موقعاً محاذياً للمدينة المتخصّصة في الحياة البحرية، وسيكون أول مركز للأبحاث البحرية والإنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الحياة البحرية إلى البيئة الطبيعية في الإمارات. كما سيستكمل مساعي «سي وورلد» المستمرة في الأبحاث والإنقاذ والحفاظ على الحياة البحرية والتعليم.

ويمكن وصول الزوار إلى «مركز البحوث وحماية الحياة البحرية» عن طريق الحجز وستُعرض فيه أعمال العلماء والباحثين المقيمين، بهدف إثراء معلومات الضيوف حول الحيوانات البحرية وتقديم برامج تعليمية مخصصة للمدارس المحلية والدولية والزوار.

وقال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال: «يسعدنا التعاون مع «سي وورلد باركس وانترتينمنت» في تطوير هذا الجيل الجديد من المدن المتخصّصة في الحياة البحرية، والتي ستضمّ أكبر حوض مائي للحياة البحرية في العالم، وأول مركز أبحاث مخصص لدراسة الحياة البحرية ورعايتها في دولة الإمارات.

وتمثل «سي وورلد أبوظبي» إضافة هامة أخرى للتجارب والوجهات الغامرة في جزيرة ياس، ويعتبر خير برهان على تحقيق رؤيتنا الهادفة إلى ترسيخ مكانة الجزيرة كوجهة سياحية عالمية مرموقة للمقيمين والزوار على حد سواء». من جانبه، قال مارك سوانسون، الرئيس التنفيذي لشركة «سي وورلد باركس وانترتينمنت»: «يشرفنا عقد شراكة مع ميرال وذلك في إطار سعينا لتقديم تجارب «سي وورلد» الغامرة لزوار جزيرة ياس والمنطقة.

نسعى جاهدين في تنفيذ مهمتنا وتأكيد التزامنا بجهود الإنقاذ وإعادة التأهيل على مستوى العالم من خلال «سي وورلد أبوظبي» ومدننا الأخرى المتخصّصة في الحياة البحرية في أميركا الشمالية. فلدينا المئات من المتخصصين الذين يركزون على رعاية الحيوانات وإنقاذها وإعادة تأهيلها والتوعية بشأن الحفاظ على البيئة وحماية الموائل وإجراء الأبحاث المتعلقة بالكائنات البحرية.

ونحن سعداء بمساهمة «مركز ياس سي وورلد للبحوث وحماية الحياة البحرية» في تعزيز التأثير العالمي الإيجابي لجهود «سي وورلد» في حماية الحياة البحرية في المنطقة والتي تكتسب أهمية كبرى». ويمتد تصميم «سي وورلد أبوظبي» على مساحة إجمالية تقارب 183,000 متر مربع، ضمن خمسة طوابق داخلية، ويُعزز هذا التصميم الجديد خبرات «سي وورلد باركس وانترتينمنت» التي تتجاوز 55 عامًا في مجال الأبحاث ورعاية الكائنات البحرية والحفاظ عليها.

ويسهم مشروع «سي وورلد أبوظبي» في دعم رؤية «ميرال» الهادفة لتحويل جزيرة ياس إلى واحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية. وتشمل مجموعة الأصول الفريدة الخاصة بشركة «ميرال» على الجزيرة العديد من التجارب والوجهات الترفيهية التي حطمت الأرقام القياسية على مستوى العالم، مثل «عالم فيراري أبوظبي» و«ياس ووتر وورلد» و«عالم وارنر براذرز أبوظبي» و«كلايم أبوظبي».