بلدية أبوظبي تزين شارع الكورنيش وجسر المقطع باللوحات المضيئة احتفاء بالعام الهجري الجديد

تشارك بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، أفراد المجتمع أجواء الاحتفاء بالعام الهجري الجديد 1443، عبر تزيين شارع كورنيش العاصمة أبوظبي وجسر المقطع بنحو 400 تشكيل ضوئي بهدف مواكبة روحانيات هذه المناسبة الغالية على الجميع وما تمثله من قيم إسلامية نبيلة وإدخالاً للسعادة على قلوبهم.

وأنجزت فرق بلدية مدينة أبوظبي تركيب المجسمات والتشكيلات الهندسية واللوحات المضيئة على امتداد شارع كورنيش أبوظبي، الوجهة السياحية المفضلة لسكان أبوظبي وزائريها والأكثر ارتياداً من قبل الجمهور، وكذلك تركيب المجسمات الضوئية على جسر المقطع، الذي يعد أحد البوابات الرئيسة لمدينة أبوظبي. أستلهمت تصاميم اللوحات المضيئة من زخارف العمارة الإسلامية وعناصر الطبيعة والتراث الإسلامي والإماراتي، يزينها رقم العام الهجري /1443/ المثبت على المجسمات بحجم كبير مبشراً بقدوم العام الهجري الجديد لترسل أشعة إضاءته التهنئة إلى مرتادي الكورنيش وجسر المقطع من أفراد المجتمع.