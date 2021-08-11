شرطة أبوظبي تعزز وعي السياح بالإجراءات الاحترازية ضد «كورونا»

عززت شرطة أبوظبي جهودها ضمن حملة «صيف بصحة وأمان» في توعية السياح والجمهور بضرورة الحرص على اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في سبيل مكافحة فيروس كورونا وحماية الممتلكات خلال إجازة الصيف.

وأكد العميد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير ادارة الشرطة المجتمعية اهتمام شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء على مضاعفة جهود التوعية الميدانية والإعلامية للجمهور والسياح مع زيادة نشاط السياحة صيفاً.

وأوضح أن أمن وسلامة المجتمع مسؤولية مشتركة، حيث يتوجب على شرائح المجتمع كافة التعاون والالتزام بالنصائح والارشادات الشرطية والأمنية لتعزيز مستويات الحماية لمساكنهم وممتلكاتهم حفاظاً على سلامتهم في ظل جائحة كوفيد 19، وتضمنت الحملة والتي يشارك فيها قسم الشرطة السياحية بشرح عن الإرشادات حول تطبيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الجسدي والتعقيم المستمر، وارتداء الكمامات واتباع الارشادات والتعليمات الموجودة على الشواطئ أو في الأماكن السياحية والترفيهية وغيرها من المتطلبات الهادفة لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما تتضمن التوعية بحماية الممتلكات الخاصة أثناء التمتع بالإجازة الصيفية خارج المنازل، منها التأكّد من إحكام الأبواب والنوافذ ومداخل ومخارج المنازل، وإيداع الأموال والمقتنيات الثمينة لدى البنوك أو في الخزائن المؤمنة جيداً، وحث ملاك المركبات في حال الغياب، كأصحاب السيارات والقوارب والدراجات النارية، على ضرورة عدم إيقافها لفترات طويلة في الأماكن النائية أو المهجورة.

وتستمر فعاليات الحملة التي تنظمها إدارة الشرطة المجتمعية بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني وقسم الشرطة السياحية بمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، حتى نهاية الشهر الجاري.