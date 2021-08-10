العين (الاتحاد)
يعمل باحثون في مركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة على دراسة بحثية حول«الابتكارات المستدامة في صناعة الأغذية الإماراتية: السابق ونتائجه»، وتهدف هذه الدراسة إلى التحقيق في العوامل البيئية الداخلية كالأصول المادية والموارد المالية والخارجية كالدعم الحكومي وديناميكيات السوق، والتي تؤثر على الابتكارات الزراعية المستدامة وتأثير هذه الابتكارات على نجاح الشركات العاملة في قطاع صناعة الأغذية.
ويشرف على هذه الدراسة فريق بحثي يرأسه الدكتور أيدين باسرير من كلية الأغذية والزراعة بالجامعة، ويشاركه الدكتور مؤمن ديان من كلية الإدارة والاقتصاد، بالإضافة إلى البروفيسور أنتوني داي بينديتو من جامعة تيمبل بالولايات المتحدة الأميركية. هذا ويتوقع أن ينتهي الفريق البحثي من هذه الدراسة في نهاية ديسمبر من هذا العام 2021.
وأوضح الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي بالجامعة، بأن مركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة يُسهم في تحقيق استراتيجيات الجامعة من خلال البحث والتطوير وبناء القدرات العلمية والمهارات الفنية، من أجل تأهيل جيل من الباحثين والمتمكنين في دعم مسيرة التنمية في الدولة في مجال السياسة العامة. ويركز المركز في العديد من المجالات البحثية خاصة ذات الأولويات الاستراتيجية الوطنية كالأمن الغذائي.
وأشار إلى أن البحث العلمي من الأولويات الهامة والمؤشرات الأساسية للمركز الذي يعمل من خلال التعاون العلمي مع الباحثين والأساتذة في كليات الجامعة على بناء المعرفة العلمية وتطويرها، من خلال إجراء البحوث العلمية التي تساهم في بناء المعرفة وتقديم الحلول للمجتمع المحلي والعلمي، والذي بدوره يُعزّز من رسالة ورؤية المركز. مشيراً إلى أن جامعة الإمارات توفر المُمكّنات البحثية للباحثين في المركز لتحقيق الأهداف المرجوة.