«جامعة الإمارات» تعد دراسة حول ‏الصناعة الغذائية الإماراتية

العين (الاتحاد)

يعمل باحثون في مركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة على ‏دراسة بحثية حول«الابتكارات المستدامة في صناعة الأغذية ‏الإماراتية: السابق ونتائجه»، وتهدف هذه الدراسة إلى التحقيق في ‏العوامل البيئية الداخلية كالأصول المادية والموارد المالية والخارجية ‏كالدعم الحكومي وديناميكيات السوق، والتي تؤثر على الابتكارات ‏الزراعية المستدامة وتأثير هذه الابتكارات على نجاح الشركات العاملة ‏في قطاع صناعة الأغذية.‏

ويشرف على هذه الدراسة فريق بحثي يرأسه الدكتور أيدين باسرير من ‏كلية الأغذية والزراعة بالجامعة، ويشاركه الدكتور مؤمن ديان من كلية ‏الإدارة والاقتصاد، بالإضافة إلى البروفيسور أنتوني داي بينديتو من ‏جامعة تيمبل بالولايات المتحدة الأميركية. هذا ويتوقع أن ينتهي الفريق ‏البحثي من هذه الدراسة في نهاية ديسمبر من هذا العام 2021.‏

وأوضح الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي ‏بالجامعة، بأن مركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة يُسهم في ‏تحقيق استراتيجيات الجامعة من خلال البحث والتطوير وبناء القدرات ‏العلمية والمهارات الفنية، من أجل تأهيل جيل من الباحثين والمتمكنين ‏في دعم مسيرة التنمية في الدولة في مجال السياسة العامة. ويركز المركز في العديد من المجالات البحثية خاصة ذات ‏الأولويات الاستراتيجية الوطنية كالأمن الغذائي.‏

وأشار إلى أن البحث العلمي من الأولويات الهامة والمؤشرات الأساسية ‏للمركز الذي يعمل من خلال التعاون العلمي مع الباحثين والأساتذة في كليات الجامعة على بناء المعرفة العلمية وتطويرها، من ‏خلال إجراء البحوث العلمية التي تساهم في بناء المعرفة وتقديم الحلول ‏للمجتمع المحلي والعلمي، والذي بدوره يُعزّز من رسالة ورؤية ‏المركز. مشيراً إلى أن جامعة الإمارات توفر المُمكّنات البحثية ‏للباحثين في المركز لتحقيق الأهداف المرجوة.‏