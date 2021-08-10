«حماية المرأة في الشارقة» يعزز التواصل والتماسك الأسري

الشارقة (وام)

حقق «مركز حماية المرأة» التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، الذي مر على تأسيسه عقد الكثير من الإنجازات خاصة في مجال الإصلاح الأسري. واستطاع أن يعيد اللحمة إلى أسر كانت مفككة أو أوشكت للتفكك. وأوضحت مريم إسماعيل مدير مركز حماية المرأة، أن المركز يقدم خدمات اجتماعية، وقانونية، ونفسية، ويتضمن إضافة قسم الإعاشة الذي يهتم بالشؤون المعيشية والبرامج الدينية والبرامج الاجتماعية والفنية والصحية وتنمية الذات، وقسم الرعاية الصحية ويتضمن باقة من خدمات التطبيب التمريض، العناية بالذات، المختبر، الصيدلية، التغذية، إضافة إلى الخدمات التمريضية تتضمن برامج تشخيصية، علاجية، توفير مستلزمات طبية، الدعم الصحي، التأهيل، للمنتسبة لكي تساهم في تنمية المهارات وسد جوانب النقص في شخصها.