حملة توعية للسيارات المهملة في الوثبة

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية جهودها التوعوية للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي في أبوظبي وضواحيها، وضمن هذا الإطار ينفذ مركز بلدية الوثبة في جميع المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لاختصاصاته حملة توعية تستهدف مواجهة ظاهرة السيارات المهملة، وإشراك المجتمع في تعزيز المظهر الجمالي والحضاري للمدن. وتستهدف الحملة التي تستمر من 8 أغسطس حتى 12 أغسطس الجاري تعريف مختلف شرائح المجتمع بالآثار السلبية لظاهرة إهمال السيارات في الشوارع والساحات والمرافق العامة، وإرشادهم إلى الطرق السليمة للتعامل مع السيارات، وتتلقى المركبات المهملة في الشوارع والميادين وكافة المناطق العامة إنذاراً ملصقاً مدته 3 أيام، وفي حال لم يتم تصحيح وضع المركبة أو تنظيفها أو نقلها، يتم تحرير مخالفة، وسحب المركبة إلى ساحة الحجز، ويمكن لمالك المركبة المحجوزة التصالح، ودفع نصف قيمة المخالفة خلال ثلاثين يوماً من إصدار المخالفة. وتدعو بلدية مدينة أبوظبي جميع أفراد المجتمع إلى أهمية المساهمة الفعالة في مواجهة كافة مشوهات المظهر العام في المدينة، ودعم جهود البلدية والمؤسسات المختصة من أجل الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق أعلى معايير السلامة والصحة العامة والمظهر الحضاري الجميل.