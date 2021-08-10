الرئيس المصري يستقبل وفداً إماراتياً برئاسة طحنون بن زايد

استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم - في مقر رئاسة الجمهورية بمدينة العلمين الجديدة - وفداً إماراتياً برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الُصعد وتعزيز جهود الاستثمارات الإماراتية - المصرية المشتركة في مصر في مختلف القطاعات.

ونقل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لفخامة الرئيس المصري .. مشيداً بالمناخ الاستثماري الجاذب بمصر في ظل التنمية الشاملة التي تشهدها بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو ما يوفر فرصاً غير مسبوقة للاستثمارات الإماراتية والأجنبية، حيث تجاوزت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر 15 مليار دولار وبنسبة مساهمة تجاوزت 13% من إجمالي الاستثمار الأجنبي العالمي في نهاية عام 2020.

من جانبه رحب فخامة الرئيس المصري بسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان والوفد المرافق وحمل سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. مشيداً بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر ودولة الإمارات وما بلغته من مستوى متقدم على شتى المستويات.