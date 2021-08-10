«منافذ الشارقة» تبحث تسهيلات دخول وخروج البضائع والمسافرين

الشارقة (الاتحاد)

عقدت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في إمارة الشارقة برئاسة محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة اجتماعاً تنسيقياً مع قيادة مجموعة حرس الحدود برئاسة العميد فرج مبارك الشامسي قائد قيادة مجموعة حرس الحدود في القيادة العامة للقوات المسلحة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وإيجاد الحلول لكافة التحديات، وتقديم أفضل التسهيلات لدخول وخروج البضائع والمسافرين عبر المنافذ والنقاط الحدودية في الإمارة.

حضر الاجتماع الذي عُقد مؤخراً في منفذ خطم ملاحة الحدودي، العقيد الدكتور عمر العويس مدير إدارة جوازات المنافذ في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والعقيد إبراهيم سيف الزعابي قائد القطاع الشمالي في قيادة مجموعة حرس الحدود، والمقدم وليد محمد النهم رئيس قسم منافذ المناطق الخارجية بشرطة الشارقة، وياسر علي الشحي مدير مكتب الساحل الشرقي بالهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود للمناطق الحرة، وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على آخر المستجدات والدراسات الخاصة بتطوير هذا القطاع الحيوي وبالأخص في منافذ دبا الحصن والمدام، وسبل تذليل الصعوبات التي تواجه العمل، وكذلك وضع تصور مستقبلي يتعلق بتطوير المنافذ على مستوى الإمارة.

ورحب محمد إبراهيم الرئيسي بالحضور، مؤكداً أن هذا الاجتماع التنسيقي مع قيادة مجموعة حرس الحدود يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين من أجل السعي المشترك للنهوض بأداء المنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، وتحسين العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين والمسافرين، تنفيذاً لاستراتيجية حكومة الشارقة الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العمل في كافة منافذ الإمارة، بما يسهم في تنمية وتسهيل حركة التجارة وضمان استدامتها، وتجسيداً لروح التكامل والانسجام بين كافة الجهات المعنية للتطوير الدائم والارتقاء بالأداء العام لكافة منافذ الإمارة، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد المزيد من اللقاءات والاجتماعات التنسيقية بين الجانبين، وبين اللجنة وجميع الجهات المختصة العاملة في المنافذ والنقاط الحدودية، بهدف تعزيز الشراكة وآليات التعاون.

درع

في ختام الاجتماع سلّم الرئيسي درع هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة للعميد فرج مبارك الشامسي تثميناً وتقديراً لجهود قيادة مجموعة حرس الحدود ودورها المتميز في تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة.