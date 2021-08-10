ورشة بأكاديمية سيف بن زايد حول تهريب المخدرات

أبوظبي(الاتحاد)

نفذت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ورشة تدريبية حول الأساليب المستحدثة في تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وطرق التعامل معها، بمشاركة 20 منتسباً من الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.

وأكد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، خلال تكريمه المشاركين، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات الحكومية، مشيداً بتجاوب المنتسبين وحرصهم على الاستفادة من الموضوعات الحيوية التي تضمنتها الورشة، وجرى تبادل الدروع التذكارية وتسليم الشهادات للخريجين. وتضمنت الورشة محاضرات نظرية حول المستجدات في مكافحة المخدرات، شارك في تقديمها المقدم سالم عبيد العامري والرائد محمد مطر الظاهري من مديرية مكافحة المخدرات، وشهدت مناقشات حول جهود التصدي للمخدرات وكشف أساليب تهريبها.