«المحاكاة» لتدريب السائقين بشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

دشنت شرطة أبوظبي بالتعاون مع شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات نظام المحاكاة لتدريب المتقدمين بطلب الحصول على رخصة القيادة على ظروف قيادة المركبة أثناء الضباب وتقلبات الطقس، وتم تضمينه بمعطيات جديدة تحاكي الواقع، وتحتوي على جميع الظروف المناخية والأجواء المتقلبة، بالإضافة إلى القيادة الليلية وعلى الطرق الخارجية. وأوضح العقيد محمد البريك العامري، مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية، أن التدريب على تلك الأجهزة سيسهم في تحسين مستوى القيادة لدى السائقين، ويعزز من ثقافتهم وتطوير مهاراتهم على الطريق في مختلف الظروف، وتعزيز إجراءات السلامة وتوفير الممكنات من أجل التغلب على التحديات، وإيجاد فرص تطويرية قائمة على الابتكار والإبداع.