محمد بن زايد يطلع على مرافق "استراحة السحب" أحدث المشاريع السياحية في خورفكان

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة "استراحة السحب" التي تقع على ارتفاع 600 متر فوق مستوى سطح البحر وتعد أحدث المشاريع السياحية في مدينة خور فكان.

وتجول سموه في أرجاء الاستراحة من الشرفات الداخلية والخارجية التي توفر إطلالات لمختلف المناظر والمعالم التي تحتضنها مدينة خورفكان في جميع أرجائها. واطلع سموه على ما يتضمنه المبنى من مرافق وخدمات للزوار والذي يتكون من طابقين بمساحة إجمالية تبلغ 2.788 متراً مربعاً ويشتمل الطابق الأرضي على مطعم ومقهى يتسع لـ88 شخصاً في القاعة الداخلية و48 في الشرفة الخارجية أما القبو فيحتوي على قاعة متعددة الأغراض تتسع لـ62 شخصاً ومصلى للرجال وآخر للنساء ودورات مياه ومرافق خدمية وإدارية.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالمشاريع النوعية الحيوية الهامة التي افتتحها مؤخراً صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تسهم في توفير بنى تحتية متكاملة للسكان ومرافق خدمية وسياحية تستقطب السياح والزوار من مختلف مدن إمارة الشارقة.. وثمن جهود سموه وما سخره من إمكانيات من أجل خدمة الوطن والمواطن.

وقال سموه إن هذه المشاريع تضيف مسارات تنموية طموحة وواعدة وتشكل رافدا يدعم خطط النمو الاجتماعي والاقتصادي والسياحي في دولة الإمارات وتطلعاتها إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" تضع على رأس أولوياتها توفير أفضل الخدمات للمجتمع ومختلف سبل الراحة للمواطن ورفاهيته من خلال تنفيذ المشاريع التي تعود بالخير على الوطن والمواطن.

رافق سموه خلال الجولة.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم.

يذكر أن الاستراحة التي نفذت على مساحة 10250 متراً مربعاً.. تضم منطقة ألعاب للأطفال بمساحة 541 متراً مربعاً وزينت المنطقة المحيطة بالاستراحة بالمساحات الخضراء حيث زرعت 8700 شجرة لتضفي طابعاً جمالياً وصحياً على المنطقة إضافة إلى 89 موقفاً للسيارات.. فيما يربطها مسار جبلي باستراحة سد الرفيصة بطول يبلغ ثلاثة كيلومترات ويوفر المسار لمحبي الرياضات الجبلية وممارسي الرياضة تجربة متميزة بين جبال خورفكان وتطل على مناظرها الخلابة.