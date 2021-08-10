الإمارات ترسل 300 ألف جرعة من لقاح كوفيد-19 إلى القمر المتحدة

في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الدول الشقيقة والصديقة.. تم اليوم إرسال طائرة إلى جمهورية القمر المتحدة تحمل على متنها 300 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، ومستلزمات طبية مختلفة اشتملت على 600 ألف إبرة حقن، لتسهيل عملية أخذ اللقاح.

وصرح سعيد محمد مرشد المقبالي سفير الدولة لدى جمهورية القمر المتحدة.. أن إرسال الشحنة الطبية اليوم من اللقاحات المضادة لجائحة كوفيد-19، يأتي استمراراً للدعم المتواصل من دولة الإمارات إلى جمهورية القمر المتحدة الشقيقة في مواجهة الجائحة، من خلال توفير اللقاحات اللازمة لشريحة كبيرة من السكان، خاصة الفئات العمرية الأكبر سناً وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف «أرسلت دولة الإمارات خلال الأشهر الثلاثة الماضية 3 طائرات إلى جمهورية القمر المتحدة تحمل 21.7 طن من الإمدادات الطبية، إضافة إلى إرسال طائرة في شهر أبريل الماضي تحمل على متنها 43 طنا من المواد الغذائية لتعزيز الجهود التي تبذلها الجمهورية في مواجهة الجائحة.

يذكر أن دولة الإمارات قدمت حتى اليوم، أكثر من 2250 طناً من المساعدات لأكثر من 136 دولة.