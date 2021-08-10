6 وفيات لعدم التأكد من خلو الطريق بالشارقة

أظهرت الإحصائيات المرورية للقيادة العامة لشرطة الشارقة للعام الماضي، وقوع 22 حادثاً مرورياً نتيجة عدم التأكد من خلو الطريق في الإمارة، أسفرت عن 6 وفيات و4 إصابات بليغة، واحتلت المرتبة الرابعة من حيث المخالفات المرورية.

وأطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة بإدارة المرور والدوريات، حملة مرورية توعوية تحت شعار «تأكد من خلو الطريق قبل دخوله» من مطلع أغسطس الجاري وتستمر لمدة شهر، تجسيداً لرؤية شرطة الشارقة المنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

وقال المقدم محمد علاي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، إن الحملة تهدف إلى تعزيز الوعي المروري لدى قائدي المركبات بأهمية التأكد من خلو الطريق قبل دخوله، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية لدى مستخدمي الطريق، لافتاً إلى أن الحوادث المرورية رغم تحسن مؤشراتها، إلا أنها من أولوياتنا بسبب ما تخلفه تلك الحوادث من خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأضاف أن الحملة تتضمن نشر تصاميم توعوية وإرشادات بعدة لغات (العربية، الإنجليزية، والأوردو) عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالإضافة إلى عدد من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والذكية.