إصابة 6 أشخاص في حوادث مرورية بدبي

دبي ( الاتحاد)

أكد العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، إصابة 6 أشخاص في 3 حوادث مرورية مُتفرقة وقعت بين 10 مركبات خلال 48 ساعة الماضية، وذلك بسبب عدم الالتزام بترك مسافة كافية بين المركبات، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وأوضح العقيد جمعة بن سويدان، أن الحادث الأول وقع صباح يوم أمس الإثنين، على شارع المركز المالي مقابل دبي مول بين مركبة من نوع "تويوتا لاندكروزر" وأخرى من نوع "ميني باص"، والحادث الثاني وقع أيضاً صباح أمس، بين مركبتين على شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى إمارة الشارقة نتيجة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، الأمر الذي أدى إلى تدهور إحدى المركبتين وسط الطريق جراء شدة الاصطدام، وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات بين المتوسطة والبسيطة.

وأوضح أن الحادث الثالث وقع صباح اليوم الثلاثاء، بين 6 مركبات وأدى إلى ازدحام مروري وإغلاق الحركة على شارع دبي – العين، ما دفع شرطة دبي إلى تحويل الحركة المرورية إلى طريق بديلة لحين الانتهاء من إخراج المركبات خارج حرم الطريق.