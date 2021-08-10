حمد الشرقي: الإمارات تطبق أعلى المعايير الصحية العالمية

الفجيرة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على أهمية رؤية دولة الإمارات في تطبيق أعلى المعايير الصحية العالمية من خلال توفيرها لبنية تحتية تضم أحدث التقنيات الطبية والعلاجية والمجهزة بالكوادر الطبية المتخصصة. جاء ذلك خلال تفقد سموه، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، مشاريع التوسعة في مستشفى الفجيرة التي نفذتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتكلفة بلغت 45 مليون درهم.

واطلع سموه خلال الجولة على التوسعة الجديدة لقسم الطوارئ الذي تم تصميمه وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة أحدث الخدمات الطبية الاستشارية والعلاجية المقدمة للمراجعين في إمارة الفجيرة والمناطق التابعة لها، حيث يعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 250 مراجعاً يومياً، مع إضافة مرافق طبية وخدمية تشمل مناطق انتظار ومكاتب إدارية مختلفة ومناطق ملاحظة المرضى بسعة 15 سريراً، وغرفة إنعاش المرضى بسعة 4 أسرة، ومنطقة تقييم الحالات بسعة 2 سرير، وعدد 4 غرف للإقامة القصيرة، وغرفة عزل وقسم الأشعة خاص لمرضى الحوادث والطوارئ.

كما شمل المشروع التطويري تزويد قسم القسطرة بجهاز جديد ذي كفاءة عالية، ويعد الأحدث على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تزويده بتقنيات متطورة تمكن الكادر الطبي من تحقيق نسبة نجاح أكبر في التعامل مع مئات الحالات المرضية التي تتطلب تدخلاً من هذا النوع، وتمكن الفرق الطبية من إجراء عمليات القسطرة وفق معايير جودة عالية تحقق رضا المتعاملين وتحسن من مستوى الخدمات الطبية المقدمة في الدولة، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لقسم العناية المركزة والعناية القلبية بإضافة 20 سريراً مجهزاً بأحدث المعدات الطبية ذات المعايير العالمية.

محمد بن حمد خلال الجولة التفقدية بالمستشفى

وأشاد سموه في نهاية الجولة بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الحكومية والإدارات الطبية التي تعمل جنباً إلى جنب بهدف تحسين العمل الطبي وتمكينه من مواكبة المتغيرات العالمية في ظل الظروف الصحية الراهنة وتداعيات جائحة كوفيد-19، والحرص على تبني أحدث الوسائل العلاجية في هذا القطاع الحيوي الهام.

رافق سموه خلال الجولة التفقدية محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة، والدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة الفجيرة، وسيف محمد أرحمه الشامسي نائب مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة والدكتور محمد عبدالله سعيد مدير منطقة الفجيرة الطبية وأحمد عبيد الخديم مدير مستشفى الفجيرة وعدد من المسؤولين في القطاع الصحي والطبي في وزارة الصحة وحكومة الفجيرة.