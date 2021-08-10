ولي عهد الفجيرة يطلع على خطط «مؤسسة حمد بن محمد الشرقي الإنسانية»

الفجيرة (وام)

ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، الاجتماع الدوري لمجلس أمناء المؤسسة، بحضور معالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وسيف سلطان السماحي مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة، وذلك لاستعراض خطط وتوصيات مجلس الإدارة للعام 2021. وأكد سموه في مستهل الاجتماع - الذي عقد في مكتبه بالديوان الأميري - على أهمية متابعة احتياجات شرائح المجتمع في الإمارة، بما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مشيراً إلى ضرورة الاستمرار بدعم طلبة المدارس المحتاجة، وتقديم المساعدات الطبية والصحية للأسر المتعففة في ظل انتشار فيروس كورونا.

ووجه سموه مجلس إدارة مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية بمتابعة خطط عمل المؤسسة وتطبيقها ضمن الجدول الزمني المحدد، وخاصة بعد مرحلة التعافي من فيروس كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها. واطلع سموه، من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة على الخطط والتوصيات التي ستنفذها المؤسسة خلال العام الجاري، وخصوصاً في المجالين التعليمي والصحي بهدف إيصال خدماتها إلى الفئات المستحقة.

حضر الاجتماع سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وأعضاء مجلس الأمناء وسهيل راشد القاضي مدير المؤسسة.