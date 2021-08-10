300 أسرة تستفيد من ريع الملابس المستعملة بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

استفادت أكثر من 300 أسرة متعففة من جنسيات مختلفة، من إعادة تدوير الملابس المستعملة، الذي تنفذه جمعية أم القيوين الخيرية، ضمن مشروع توفير 200 صندوق لجمع التبرعات العينية في مختلف مناطق الإمارة.

وقال عيسى علي بولحيول، مدير جمعية أم القيوين الخيرية، إنه تم جمع كميات كبيرة من التبرعات العينية من الملابس والأقمشة خلال الشهور الماضية، وقامت الشركة التي تم الاتفاق معها بإعادة تدويرها وبيعها، لافتاً إلى أن أفراد المجتمع أصبح لديهم وعي بأهمية المساهمة في التبرع بالملابس القديمة، وعدم رميها في حاوية المهملات، مما زاد إيرادات تلك التبرعات.

وأضاف أن الجمعية وفرت الصناديق في مختلف الأماكن العامة والأحياء السكنية، بهدف تسهيل وصول المتبرعين للصناديق، كما تم الاتفاق مع الشركة على القيام بعمل الصيانة الدورية واللازمة لها، ووضع عليها ملصق يتضمن الأنواع المطلوب التبرع بها، وتوفير الحماية لها ضماناً لما تحتويه من تبرعات، وتفريغها بشكل دوري حتى يتسنى للأفراد بالاستمرار في المساهمة.

وأشار إلى أنه تم مراعاة توفير صناديق حديدية تحمل شعار الجمعية، وتكون مناسبة الحجم لجمع أكبر عدد من التبرعات العينية، وسهلة الاستخدام والنقل، مشيراً إلى أن الجمعية تقوم ببيع التبرعات من المجمعة من الصناديق للشركة، بموجب سعر محدد تم الاتفاق عليه مسبقاً.

وأكد عيسى بولحيول، أن الجمعية خصصت مندوبين لمتابعة عملية توزيع الصناديق في الأماكن المحددة، والإشراف أثناء تفريغها من التبرعات العينية، والتأكد من الكمية التي جمعت، مؤكداً أن زيادة أعداد الصناديق يساهم في دخل الجمعية، من خلال تبرعات الجمهور بالملابس والأقمشة القديمة، ويساهم أيضاً في نشر ثقافة التبرع والاستفادة من الأشياء المستهلكة، مثمناً حرص الجميع على تبرعهم الدائم.