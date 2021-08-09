موضي الشامسي: أدوار ريادية

الشارقة (الاتحاد)

أكدت موضي الشامسي رئيسة إدارة مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة أن القرار الحكيم لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتعيين سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائباً لحاكم إمارة الشارقة، ورئيساً لمجلس النفط في إمارة الشارقة، ينبع من الرؤى الاستشرافية النيرة لسموه في تكليف القيادات الشابة بأدوار ريادية ودفعها قدماً إلى الأخذ بزمام المبادرة وتحمل المسؤولية في قيادة مسيرة التقدم والنهضة.

وتقدمت الشامسي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، بمناسبة تعيين سموه نائباً لحاكم إمارة الشارقة، ورئيساً لمجلس النفط في إمارة الشارقة، مؤكدة أن هذه الخطوة التاريخية ستعزز بلا شك مسيرة التنمية ونهج التحديث والتطوير التي سارت فيها إمارة الشارقة منذ عقود، فهي مسيرة تناقلتها الأجيال وقادها الرواد بروح الإخلاص والتفاني من أجل رفعة الإمارة وازدهارها، وستعمل على استمرارية التميز والنهوض وتثبيت دعائم الريادة والنجاح.