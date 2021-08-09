عبد الله العويس: قريب للناس

الشارقة (الاتحاد)

تقدم عبد الله العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بخالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، بمناسبة تعيين سموه نائباً لحاكم إمارة الشارقة، ورئيساً لمجلس النفط في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن هذا القرار الحكيم والصائب ستكون له مردودات إيجابية على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في إمارة الشارقة، خاصة وأن سموه جدير بالمنصب وبالثقة التي أولاها إياه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لأنه قريب للناس ومطلع على قضاياهم وآرائهم كون سموه رئيساً لمجلس الشارقة للإعلام، وعضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، فضلاً عن تحمل سموه المسؤولية الوطنية في سن مبكرة وأثبت أنه أهل لها وغدى في فترة زمنية وجيزة مثالاً يقتدى لشباب الوطن، ويضاف إلى ذلك أنه قائد اكتسب الخبرة من مدرسة صاحب السمو حاكم الشارقة ويتميز بكل صفات القائد الناجح. وأشار إلى أن قرار صاحب السمو حاكم الشارقة في اختيار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، يأتي منسجماً مع الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو لآفاق مستقبل إمارة الشارقة ومصلحة الوطن.