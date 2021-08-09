إيمان راشد: شخصية وطنية

الشارقة (الاتحاد)

تقدمت إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، بمناسبة تعيين سموه نائباً لحاكم إمارة الشارقة، ورئيساً لمجلس النفط في إمارة الشارقة، مؤكدةً أن قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يجسد الرؤية الاستشرافية لسموه والاهتمام البالغ في إعطاء الثقة للقيادات الشابة لمواصلة مسيرة التطوير والاستدامة من خلال هذا الاختيار الحكيم لشخصية وطنية قادرة على تحمل المسؤوليات الكبيرة بكل كفاءة واقتدار. وأضافت: إنه بمباركة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كلنا ثقة من أن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي سيواصل مسيرته القيادية سعياً نحو رفعة الوطن والمواطن، وفيما تتجه الأنظار نحو صناعة المستقبل وتحقيق المزيد من الإنجازات لدولة الإمارات، نتمنى مزيداً من النجاح والتوفيق لسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي في مسؤولياته الوطنية الجديدة.