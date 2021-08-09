سيف المدفع: تعزيز مسيرة التنمية

الشارقة (الاتحاد)

رفع سيف محمد المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، بمناسبة تعيين سموه نائباً لحاكم إمارة الشارقة، ورئيساً لمجلس النفط في إمارة الشارقة، مؤكداً أن قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يجسد الاهتمام البالغ بإعطاء الثقة للقيادات الشابة، والاستمرار في منهج التطوير والاستدامة، خاصة وأن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي شخصية قيادية قادرة على التكيّف مع مختلف الظروف وتحمل المسؤوليات والمهام الجسام، والتي أثبت فيها سموه نجاحاً مستمراً في كل ما يوكل له. وأضاف المدفع: إن هذا القرار سوف يعزز بلا شك مسيرة التنمية ونهج الريادة والتميز الذي سارت فيهما إمارة الشارقة منذ عقود، وهي مسيرة تتناقلها الأجيال وقادها صاحب السمو حاكم الشارقة، رعاه الله، بروح الإخلاص والتفاني من أجل رفعة الوطن وازدهاره.