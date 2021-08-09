سعود سالم المزروعي: اختيار صادف أهله

الشارقة (الاتحاد)

أكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن اختيار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائباً لحاكم إمارة الشارقة، ورئيساً لمجلس النفط في الإمارة، اختيار صادف أهله، فقد أثبت سموه قدرته على تحمل المسؤولية والقيام بالمهام الوطنية بعزيمة قوية وإرادة صلبة ورؤية مستقبلية بعيدة، ليشارك القيادة الرشيدة في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وتوجّه المزروعي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، متمنياً لسموه دوام التوفيق والنجاح، مؤكداً أن مدرسة صاحب السمو حاكم الشارقة هي مدرسة نموذجية في العمل القيادي والتنموي أعدت قادة قادرين على مواصلة مسيرة العطاء، وإطلاق المبادرات الخلاقة التي تعزز المكانة الرائدة لإمارة الشارقة ولدولة الإمارات عموماً.