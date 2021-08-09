محمد العوضي: قيادات شابة للمستقبل

الشارقة (الاتحاد)

تقدم محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بأحر التهاني إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، بمناسبة تعيين سموه نائباً لحاكم إمارة الشارقة، ورئيساً لمجلس النفط في إمارة الشارقة، مؤكداً أنه اختيار في مكانه الصحيح ويجسد النظرة الصائبة والثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لأهمية استكمال وتعزيز منظومة الحكم في إمارة الشارقة من خلال الاعتماد على القيادات الشابة وإفساح المجال لها لتتحمل المسؤولية الوطنية على عاتقها لمستقبل أكثر إشراقاً لإمارة الشارقة. وأشار، إلى أن مسيرة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي الرائدة أكدت أن طموحات سموه لا سقف لها، فبصماته المتميزة نجدها في جوانب عديدة تثري حياتنا، والإنجازات الاقتصادية والثقافية، والاجتماعية والإعلامية التي حققها سموه تؤكد أنه رجل قيادي يتمتع برؤية مميزة ونظرة عميقة للأمور ستعزز وتدعم مسيرة البناء والاستدامة في إمارة الشارقة.